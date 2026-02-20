Naši Portali
VARLJIVA VELJAČA

FOTO Nakon snijega stiže nova promjena vremena: Pogledajte kakav nam obrat uskoro stiže

Istramet
Foto: Istramet
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.02.2026.
u 13:22

Prema prognostičkim kartama stiže smirivanje vremena

Diljem Hrvatske, kako je i bilo najavljeno, temperature su pale, a u pojedinim dijelovima zemlje pao je snijeg. Zabijelio se Gorski kotar, Lika, Sljeme, sjeverozapadni dio zemlje... HAK upozorava da su lolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a mjestimice je zbog jake kiše moguće naići na veću količinu vode na kolnicima. Zbog snijega zimski su uvjeti na cestama. Zbog jakog vjetra u priobalju i Lici na pojedinim cestama zabrane su za određene skupine vozila.

No, prema prognostičkim kartama stiže smirivanje vremena. DHMZ je objavio kako će već u subotu u unutrašnjosti zemlje biti umjereno do pretežno oblačno. Dodaju da ujutro još na istoku zemlje mjestimice može biti snijega, a navečer lokalno može biti slabe oborine. Na Jadranu će biti većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Ujutro duž obale jaka, mjestimice i olujna bura u postupnom slabljenju te poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni vjetar, ponajprije prema otvorenom moru. Najniža temperatura zraka uglavnom od -5 do 0, na moru između 3 i 7, a najviša dnevna od 4 do 8, na Jadranu između 10 i 14 °C.

A od nedjelje se nastavlja razvedravanje. Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz postupan porast temperature zraka. Vjetar na kopnu će biti većinom slab, a na Jadranu u nedjelju slaba do umjerena bura i tramontana. Uponedjeljak će oslabjeti i u utorak okrenuti na jugozapadnjak. Temperature će od ponedjeljka biti u porastu.

Istramet javlja kako će se vrijeme smiriti tijekom današnjeg dana, što je uvod u period stabilnijeg vremena. Vikend donosi djelomice sunčano vrijeme uz hladnija jutra i ugodne dnevne temperature zraka. S jačanjem sredozemne anticiklone, vrijeme će se sve više priličiti ranom proljeću. 

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a za Zagreb, temperature će se od penedjeljka kretati do 15 stupnjeva. Slično će biti i na istoku zemlje. Temperature na Jadranu također će porasti. Stoga nakon još jednog naleta zime, dolazi do promjene, porasta temperatura i više sunca.

dhmz
Foto: DHMZ

dhmz
Foto: DHMZ

dhmz
Foto: DHMZ

dhmz
Foto: DHMZ

Čiovo: More se uslijed jake plime izlilo na rivu i prometnicu

proljeće zima snijeg vremenska prognoza vrijeme

