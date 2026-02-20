Rođena je u Lici kao muškarac, ima dvoje djece, a danas se bavi prostitucijom i pjevanjem

U srpnju prošle godine pisali smo o uhićenju Electre Elite, poznate transrodne pjevačice i seksualne radnice. Prema tadašnjim izvještajima medija, 47-godišnjakinja je uhićena u Švicarskoj nakon što je specijalna policijska jedinica izvršila pretres njezina doma i privela je u istražni pritvor. Iako su detalji uhićenja bili ograničeni, špekuliralo se da je razlog pritvaranja povezan s navodnom prodajom luksuznog vozila koje je bilo ukradeno. Sada, pak, srpski mediji izvještavaju da je Electra puštena na slobodu. Prema pisanju Blica, Electra je prije toga bila uhićena s još tri žene i dva muškarca, a postojale su sumnje u različite ilegalne aktivnosti, unatoč tome što je prostitucija u Švicarskoj legalna i regulirana. Krajem prošle godine pojavila se vijest da je iz miješanog pritvora prebačena u ženski, jer su državna tijela procijenila da je takva odluka bila najbolja zbog sigurnosnih razloga. Mediji prenose da je njezin pritvor nedavno produžen, a odvjetnik je, na pitanje o prognozama, bio jasan: "Nisu dobre." Podsjetimo, Electra, poznata i pod bivšim imenom Đuro Ostojić, već je ranije imala problema sa zakonom. Prije tri godine bila je među uhićenima u velikoj akciji protiv organizirane prostitucije, s još tri žene i dva muškarca. Tada je također provela neko vrijeme u pritvoru, no ubrzo se vratila svom glazbenom i javnom životu.

Unatoč turbulentnom životnom putu i izazovima koje je nosila njezina transformacija te profesionalni odabir, Electra se prošle godine pripremala za značajnu promjenu – brak s MMA borcem Annanom Veledarom. Par je planirao vjenčanje 20. srpnja, no navodni planovi nisu se ostvarili. Electra iza sebe ima brak iz kojeg ima dvoje djece - 23-godišnju kćer Divu i 20-godišnjeg sina Oskara. Iako rijetko javno spominje svoju obitelj, jednom je na društvenim mrežama podijelila trenutak s kćeri, tijekom kojeg su uživale u beogradskom noćnom klubu do ranih jutarnjih sati. Diva, koja studira medicinu u Zürichu, opisana je kao pristojna i ambiciozna djevojka.

U jednom od svojih intervjua, Electra je iskreno govorila o roditeljstvu, ističući da, unatoč rodnoj tranziciji, ostaje otac svojoj djeci. "Ja sam transrodna osoba, ali ostajem otac svoje djece jer oni već imaju majku. Nikad to nisam ni pokušala mijenjati", rekla je. Također je naglasila koliko joj znači podrška koju je dobila, ne samo od djece, već i od bivše supruge. "Bez njihove ljubavi i razumijevanja nikada ne bih skupila snagu za ovakav životni korak. Moja bivša supruga i ja i dalje smo tu jedno za drugo - u dobru i zlu." Rođena u Lici, Electra Elite izgradila je karijeru na srpskoj glazbenoj sceni s pjesmama poput "Živote moj", "Baddy" i "Mama", koji su joj donijeli prepoznatljivost i bazu obožavatelja. Njezina priča, iako isprepletena kontroverzama, svjedoči o osobnoj hrabrosti i odlučnosti da živi autentično, unatoč osudama i preprekama. Hoće li trenutačna pravna situacija promijeniti tijek njezina života i karijere, ostaje za vidjeti.