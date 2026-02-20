Više novca za blagdane: Velika Gorica nadmašila većinu velikih gradova

Grad Velika Gorica i ove će godine potvrditi status jednog od socijalno najosjetljivijih gradova u Hrvatskoj isplatom uskrsnica koje dosežu i do 120 eura,među najvišima u državi. Ova mjera obuhvatit će gotovo 10 tisuća građana, što jasno pokazuje razmjere potpore koju Grad pruža uoči uskrsnih blagdana. U vremenu kada rast troškova života najviše pogađa umirovljenike i ranjive skupine, Velika Gorica odlučila je konkretno reagirati ,povećanjem cenzusa, proširenjem kategorija korisnika i osiguravanjem značajnih proračunskih sredstava.

Usporedba s drugim većim gradovima dodatno naglašava izdašnost ove mjere. Zagreb će isplatiti 100 eura, Pula 80 eura, Split 70 eura, Zaprešić 40 eura, dok će Samobor isplatiti do 85 eura. Županja predviđa 70 eura, a Varaždin do 75 eura. Velika Gorica tako ostaje u samom vrhu po visini uskrsnice, ali i po broju obuhvaćenih korisnika.

Gradonačelnik Krešimir Ačkar naglašava kako je riječ o sustavnoj politici, a ne jednokratnoj odluci. Prije pet godina cenzus za isplatu iznosio je 266 eura, dok danas prag iznosi 750 eura, čime je znatno proširen krug onih koji ostvaruju pravo na potporu. Uvedene su i nove kategorije korisnika, a od ove godine uskrsnicu će prvi put dobiti i nezaposleni hrvatski branitelji s prebivalištem na području grada. Za ovu mjeru iz gradskog proračuna izdvaja se oko pola milijuna eura, što pokazuje da socijalna skrb ostaje jedan od prioriteta gradske politike.

Uskrsnica se dodjeljuje umirovljenicima čija ukupna mirovinska primanja, domaća i inozemna – ne prelaze 750 eura, kao i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe. Najviši iznos od 120 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 270 eura. Oni s mirovinom od 270,01 do 390 eura primit će 65 eura, od 390,01 do 480 eura 50 eura, a korisnici s mirovinom od 480,01 do 750 eura 40 eura. Korisnici nacionalne naknade u iznosu od 160,22 eura također ostvaruju pravo na 120 eura.

Pravo na uskrsnicu imaju i korisnici inkluzivnog dodatka I., II. i III. razine potpore te korisnici osobne invalidnine kojima još nije izdano rješenje o inkluzivnom dodatku. Korisnicima osobne invalidnine i I. razine isplatit će se 50 eura, a II. i III. razini 40 eura. Oni koji su već ostvarili pravo na božićnicu u 2025. godini ne trebaju podnositi novi zahtjev. Isplata će se vršiti u poslovnicama FINA od 23. ožujka do 25. travnja 2026. godine, čime će grad osigurati da potpora stigne na vrijeme, uoči i neposredno nakon blagdana.