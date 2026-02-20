Tvrtka koja želi graditi farme pilića kod Siska: Ovo je presedan i šalje se krajnje zabrinjavajuća poruka

Iz tvrtke Premium Chicken Company, koja je proteklih dana u žiži javnosti zbog projekta gradnje velikih peradarskih postojenja na području Sisačko-moslavačke županije, danas su priopćenjem "najoštrije osudili postupanje potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića". Tvrde kako je "odbio službeni sastanak s investitorima projekta vrijednog više od 600 milijuna eura, dok je istovremeno odlučio primiti predstavnike aktivističke udruge Zelena akcija neposredno prije najavljenog prosvjeda".

– Ovakav potez predstavlja presedan i šalje krajnje zabrinjavajuću poruku da su investitori, koji su spremni uložiti stotine milijuna eura, otvoriti nova radna mjesta i pridonijeti razvoju hrvatskog gospodarstva, manje poželjni sugovornici od aktivističkih skupina koje se protive investiciji. Posebno je neprihvatljivo da je Premium Chicken Company d.o.o. još 30. siječnja 2026. godine službeno zatražio sastanak s ministrom kako bi predstavio projekt i odgovorio na sva pitanja, no taj je zahtjev odbijen uz obrazloženje da je "sve već rečeno na tribini" – ističu, aludirajući na tribinu koju je s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, matičnog Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, lokalne i regionalne samouprave, predstavnika građana, građanskih inicijativa i udruga, investitora te drugih zainteresiranih, ministar Vlajčić u ponedjeljak održao u Sisku.

Istovremeno, tvrde, "ministar je odlučio organizirati zaseban sastanak s aktivistima, čime je jasno pokazao selektivan pristup i nejednak tretman dionika".

– Dodatno zabrinjava činjenica da su pozivi za tribinu održanu 16. veljače 2026. godine u Sisak upućeni u neradni dan, u subotu 14. veljače 2026. godine, i to tek nakon što su investitori već putem medija saznali za njezino održavanje. Takav način postupanja otvara ozbiljna pitanja o transparentnosti, profesionalnosti i odnosu prema investitorima od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Neprihvatljivo je i porazno da ministar odbija izravni dijalog s investitorima koji žele dodatno predstaviti projekt od iznimne gospodarske važnosti, dok istovremeno pronalazi vrijeme za sastanke s njegovim protivnicima. Takvo postupanje ne samo da potkopava povjerenje investitora, već ozbiljno narušava percepciju Hrvatske kao zemlje koja potiče ulaganja i gospodarski razvoj. Postavlja se ključno pitanje: kakvu poruku Vlada Republike Hrvatske šalje investitorima kada ministar odbija sastanak s investitorima, a prima prosvjednike koji su financirani od političkih stranaka MOST I MOŽEMO? – pitaju iz Premium Chicken Company te dodaju kako očekuju hitno i jasno objašnjenje ovakvog postupanja, kao i uspostavu transparentnog, profesionalnog i ravnopravnog dijaloga s investitorima. – Investitori koji su spremni uložiti više od 600 milijuna eura u hrvatsko gospodarstvo zaslužuju najmanje ono osnovno – da budu primljeni i saslušani – poručuju.

U prilogu su poslali i korespodenciju u kojoj se vidi kako su 30. siječnja zatražili sastanak s Vlajčićem, a 17. veljače odgovoreno im je kako je s obzirom na netom održanu tribinu o najavljenim inicijativama izgradnje velikih peradarskih farmi u SMŽ sa zainteresiranim stranama, među kojima je bila i njihova firma, te da su na njoj iznesene sve relevantne informacije, "u ovom trenutku nema potrebe za održavanjem dodatnog sastanka".

Zatražili smo i komentar Ministarstva poljoprivrede na optužbe iz Premium Chicken Company, a kad ih dobijemo, objavit ćemo ih.