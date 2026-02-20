Naši Portali
SKUP U NOVSKOJ

Ispod kacige – tišina koju nitko ne čuje: Vatrogasci otvorili temu o kojoj se godinama šutjelo

VL
Autor
Ana Vrbanek
20.02.2026.
u 13:17

Program je otvoren analizom stvarnih intervencija koje su ostavile snažan profesionalni i ljudski trag

U vremenu kada se od vatrogasaca očekuje brza reakcija, hladna glava i tehnička besprijekornost, u Novskoj se danas otvorila rasprava o onome o čemu se u sustavu godinama govorilo tiše; psihološkoj otpornosti onih koji prvi ulaze u požar. Stručni skup "Ispod opreme – Snaga iza kacige", u organizaciji Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske, okupio je vatrogasce, zapovjednike i stručnjake s ciljem da mentalno zdravlje postane jednako važna tema kao taktika i oprema.

Program je otvoren analizom stvarnih intervencija koje su ostavile snažan profesionalni i ljudski trag. Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Zagreb govorio je o požaru u bolnici Blato, detaljno secirajući tijek intervencije, ključne operativne odluke i lekcije koje su izvučene za buduće slične situacije. Njegovo izlaganje pokazalo je koliko su takvi događaji istodobno logistički kompleksni i emocionalno zahtjevni za sve uključene.

Primjer dobre prakse s terena predstavio je Tomislav Špičak iz Vatrogasne postrojbe Kutina kroz vježbu prometne nesreće "Olujni bljesak 30". Naglasio je važnost koordinacije, jasne komunikacije i uvježbanosti timova u situacijama kada sekunde odlučuju, ali i potrebu da se nakon svake zahtjevne intervencije napravi analiza koja uključuje i ljudski faktor.

Psihološku dimenziju intervencija dodatno je otvorio Zoran Šimić, psiholog i član DVD-a Pešćenica – Lekenik, koji je govorio o osposobljavanju vatrogasaca za pružanje prve psihološke pomoći unesrećenima. Istaknuo je da su vatrogasci često prvi koji dolaze u kontakt s osobama u šoku te da osnovna znanja iz psihološke podrške mogu biti presudna u prvim minutama nakon nesreće.

O preprekama u traženju pomoći govorila je Dunja Radauš iz Hrvatske vatrogasne zajednice, upozorivši na stigmatizaciju i kulturološke barijere zbog kojih mnogi pripadnici sustava o vlastitim teškoćama i dalje šute. Poruka je bila jasna – briga o mentalnom zdravlju nije znak slabosti, nego profesionalne odgovornosti prema sebi, timu i zajednici.

Iskustvo iz susjedne Slovenije predstavila je Suzana Anžur iz GBL-a, kroz model sustavne psihološke pomoći na zahtjevnim intervencijama, pokazujući kako organizirana podrška može postati sastavni dio operativnog sustava, a ne tek reakcija na krizu. U završnom dijelu, koji će se održati poslijepodne, vatrogasci će još, kroz radionicu "Između sirene i tišine: stvarne traume s vatrogasnog terena – kad profesionalizam skriva bol", otvoreno progovoriti o onome što ostaje nakon intervencije, slikama i emocijama koje vatrogasci nose kući. 

 
