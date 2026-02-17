Kako turistu objasniti da u 20.05 sati više ne može kupiti alkohol?!

Resorni ministar tek je najavio da će se pred Vladom uskoro naći izmjene Zakona o trgovini s prijedlogom da lokalne vlasti odlučuju hoće li trgovine prodavati alkohol od 20 sati do šest ujutro, a svima je već jasno zašto to (ni)je dobro i kako (ne)će utjecati na turizam. Očekivano, ugostitelji nemaju ništa protiv, dapače. Vlasnicima trgovina, raznih kioska i prodavaonica pića ta se mogućnost, razumljivo, ne sviđa. Javnost je, kao i oko mnogočega drugog, podijeljena. A dok pro et contra debate traju, u Splitu već znaju što će s prilikom da u noćnim satima ograniče prodaju alkohola.
