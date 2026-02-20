Raspisan prvi takav natječaj u Hrvatskoj: Nizinska pruga gradit će se prema Alliance modelu

HŽ Infrastruktura pokrenula je postupak javne nabave za uslugu Tehničke pomoći za nabavu i provedbu IPP/Alliance ugovora za projektiranje i građenje tzv. nizinske pruge (Zagreb – Rijeka), odnosno dionice Karlovac – Skradnik i Skradnik – Krasica – Tijani, objavili su u priopćenju. Ističu da to 'nije nadmetanje za izvođenje radova, već za tehničku pomoć (konzultantske usluge) u pripremi i provođenju budućeg postupka nabave za izvođenje radova, izradu nacrta ugovora i konačno savjetovanje u fazi provedbe samog ugovora, odnosno projektiranja i izvođenja radova na izgradnji pruge'. Rok za dostavu ponuda je do 31. ožujka 2026., a vrijednost nabave iznosi 1,5 milijuna eura.

- IPP (Integrirani projektni pristup), odnosno Alliance ugovor, suvremeni je model ugovaranja velikih i složenih infrastrukturnih projekata, koji se temelji na partnerstvu između naručitelja i izvođača. Ovaj model do sada nije korišten u Republici Hrvatskoj te će projekt nizinske pruge predstavljati prvu primjenu takvog pristupa u nacionalnome infrastrukturnom sustavu.

Za razliku od tradicionalnih modela, gdje se rizici nastoje prebaciti na izvođača, kod Alliance modela svi ključni sudionici projekta:

· rade kao jedinstveni integrirani tim

· zajednički upravljaju rizicima

· transparentno prikazuju troškove

· sporove rješavaju unutar projekta, bez sudskih postupaka (osim u iznimnim slučajevima).

Dodatne specifičnosti:

· otvorene knjige (open-book princip) – potpuna financijska transparentnost

· zajedničko odlučivanje – ključne odluke donose se jednoglasno

· fokus na najbolje rješenje za projekt, a ne na pojedinačne interese.

Ovakav model uspješno se primjenjuje na velikim infrastrukturnim projektima u Estoniji, Finskoj, Ujedinjenome Kraljevstvu i Novome Zelandu, osobito kada je riječ o projektima s visokom razinom tehničke složenosti i neizvjesnosti.

Nizinska pruga dio je triju značajnih transeuropskih prometnih koridora, Mediteranskog, Baltičko more – Jadransko more i Zapadni Balkan – istočni Mediteran, koji povezuju luku Rijeka s Mađarskom i ostalim srednjoeuropskim državama. Planirana dvokolosiječna pruga bit će elektrificirana, projektirana za brzine do 160 km/h, a na njoj će biti izgrađeno pet novih kolodvora i jedno stajalište. S obzirom na to da će nova trasa prolaziti vrlo zahtjevnim terenom, predviđena je izgradnja velikog broja pružnih objekata: 17 vijadukata i 14 tunela.

Njezinom izgradnjom znatno će se povećati sigurnost i kapacitet željezničkog prometa, omogućiti prometovanje vlakova duljine 750 m, što otvara mogućnosti daljnjeg razvoja lučkog bazena Rijeka, pa i proširenje luke na otoku Krku (Omišalj), čime bi riječka luka ostvarila primat među lukama sjevernog Jadrana.

Dionice Karlovac – Skradnik i Skradnik – Krasica – Tijani trenutačno su u fazi izrade idejnih projekata i ishođenja lokacijskih dozvola. Plan ih je ishoditi do kraja 2026. Njihovom izgradnjom duljina nizinske pruge od Zagreba do Rijeke iznosit će približno 175 km, odnosno skratit će se za 56 km u odnosu na postojeću duljinu. Procijenjena vrijednost radova cijele nizinske pruge iznosi oko tri milijarde eura, a preciznija vrijednost i rokovi izvođenja definirat će se nakon izrade idejnog projekta i analize tržišnih cijena u trenutku raspisivanja natječaja za radove. Dionice nizinske pruge od Karlovca do Tijana 2025. prihvaćene su s gledišta zaštite okoliša te je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, stoji u priopćenju.