Koronavirus se širi po svijetu: Australija potvrdila svoj prvi slučaj, a SAD već drugi

Australija je u subotu potvrdila svoj prvi slučaj zaraze novim tipom koronavirusa u državi Viktoriji, dok je savezna vlada pozvala građane da ne putuju u kinesku pokrajinu Hubei, epicentar izbijanja zaraze.

Kinez star 50 godina, koji je bio u gradu Wuhanu u kojem se virus pojavio, u stabilnom je stanju u bolnici u Melbourneu nakon što je 19. siječnja stigao letom iz Guangzoua, kazala je ministrica zdravstva države Viktorije Jenny Mikakos.

"Važno je naglasiti da nema nikakvog razloga za uzbunu za zajednicu", dodala je. Zdravstveni dužnosnici ističu kako je oboljeli stabilno te da nije u vrlo ozbiljnom stanju.

Broj umrlih od gripe uzrokovane ovim virusom porastao je u subotu na 41 osobu, dok je diljem svijeta broj zaraženih porastao na 1300, no većina slučajeva, a i svi umrli, zabilježena je u Wuhanu, gdje su dužnosnici postavili stroge restrikcije na putovanje i za javna okupljanja.

Virus je izazvao alarm, no još uvijek je mnogo nepoznanica s tim u vezi, poput one koliko je on zapravo opasan te koliko se lako širi među ljudima. On može izazvati upalu pluća, koja je u nekim slučajevima bila smrtonosna.

Australci su u subotu pozvani da ne putuju u kinesku pokrajinu Hubei, a vlada je objavila najstrože putne naputke.

"Striktne putne restrikcije postavljene su u Wuhanu i još jednom broju gradova u pokrajini Hubei", navodi se u vladinom priopćenju. "Putujete li u pokrajinu Hubei možda vam neće biti omogućen polazak dok se ne ukinu putne restrikcije", dodaje se.

Australija je Kinezima najpopularnija destinacija i u nju je lani na kratak boravak putovalo 1,4 milijuna Kineza, što je najveći broj stranih turista u toj zemlji.

I Malezija je zabilježila svoje prve slučajeve zaraze koronavirusom. Po riječima ministra zdravstva Dzulkeflyja Ahnada, troje zaraženih kineske su nacionalnosti i povezani su sa 66-ogodišnjim čovjekom za kojeg su singapurske zdravstvene vlasti testiranjem utvrdile da je pozitivan na virus. Troje ljudi, njegova 65-ogodišnja supruga i njegova dva unuka, od 11 i 2 godine, smješteni su u bolnici u Kulala Lumpuru i u stabilnom su stanju, kazao je ministar na konferenciji za medije.

Također, SAD je potvrdio dvoj drugi slučaj smrtonosnog koronavirusa u Chicagu u Illinoisu, dok su deseci testirani na teritoriju cijele države, uključujući New York, kažu zdravstveni dužnosnici.

U petak su centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavili da je pacijentica 60-godišnjakinja koja je krajem prosinca otputovala u Wuhan u Kini - odakle potječe virus.

U međunarodnu zračnu luku O'Hare stigla je 13. siječnja, što znači da je prošlo 11 dana od povratka u SAD, ali simptomi su joj se pojavili tek nekoliko dana kasnije. Zdravstveni dužnosnici kažu da se čini da je žena "dobro" i da je u stabilnom stanju. Izolirana je, ali nije otkriveno u kojoj se bolnici nalazi.