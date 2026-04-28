Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POMOĆ AUTISTIČNOM DJEČAKU S EPILEPSIJOM

Vapaj roditelja: 'Erik je 13 godina u inozemstvu, tražimo skrb u Hrvatskoj'

Privatni arhiv
Autor
Ivica Beti
28.04.2026.
u 14:16

Marina i Dario Balog iz Preloga vape da im država osigura uvjete za smještaj autističnog sina s epilepsijom

– Ne tražimo luksuz, tražimo osnovna ljudska prava i zadržavanje standarda koji moj sin trenutačno ima u Austriji i smještaj u našoj neposrednoj blizini kako bismo nakon 13 godina prisilne razdvojenosti napokon mogli ostvariti svoje pravo na obiteljski život – kažu Marina i Dario Balog, roditelji četvorice sinova, od kojih jedan, 22-godišnji Erik, autistični mladić s epilepsijom, već godinama boravi izvan Hrvatske jer za njega, tvrde, u hrvatskim ustanovama nema mjesta ni uvjeta.

Trenutačno je smješten u ustanovi PBZ Mauer kod Amstettena, specijaliziranoj za pružanje njege osobama kojima je potrebna trajna skrb, dok ostatak obitelji živi u Prelogu, u Međimurskoj županiji. O Erikovu slučaju obavijestili su razne institucije, od gradonačelnika do resornog ministarstva. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić Zavodu za socijalnu skrb 20. ožujka poslao je zamolbu da se što žurnije poduzmu sve mjere i aktivnosti kako bi se Eriku osigurala skrb u nekoj od ustanova socijalne skrbi ili drugoj ustanovi radi nastavka rehabilitacijske podrške u Hrvatskoj.

Erik je živio s roditeljima dokle se to moglo, no kako je rastao, obiteljska skrb više mu nije bila dovoljna. Smjestili su ga u ustanovu u slovenskoj Dornavi, koja im je najbliže, uslijedilo je nekoliko hospitalizacija u psihijatrijskoj bolnici u Ljubljani, pomoć za sina potražili su i u Austriji, gdje mu se stanje pogoršalo, uz ispade agresije. Dolazilo je, kaže Marina, i do propusta u liječenju i predoziranja lijekovima. Naposljetku je premješten u drugu ustanovu u kojoj dobiva odgovarajuću skrb, no zbog razdvojenosti pati cijela obitelj. Do ustanove u Amstettenu treba više od četiri sata vožnje, a roditelji koriste svaku priliku da posjete Erika.

– Uvijek se razveseli kad nas vidi, a ne možemo se vidjeti češće, koliko bismo mi to htjeli – kaže Marina. Od hrvatske države roditelji traže visokospecijaliziranu skrb za sina, smještaj u otvorenom odjelu s GPS alarmom kako bi se mogao slobodno kretati kao što se može u Austriji, bez zaključavanja, potpuni videonadzor da se nasilje i propusti koje je doživljavao više ne ponove, strogi medicinski nadzor i pravo na obitelj i zajednicu, na život uz svoje roditelje i braću u sredini koja ga prihvaća kao ravnopravno ljudsko biće.

– Kako je Erik u inozemstvu preživio komu i nasilje, videonadzor u Hrvatskoj nije luksuz, nego nužno sredstvo zaštite njegova života. Država mu je dužna osigurati uvjete u kojima se to više neće ponoviti – ističe Marina i dodaje kako zbog teškog oblika autizma i epilepsije Erik ne može sam pozvati pomoć.

– Videonadzor je jedini način da medicinsko osoblje u realnom vremenu vidi napad i spasi mu život. U Austriji je preživio komu, nećemo dopustiti da mu se u Hrvatskoj dogodi najgore jer "nema tehničkih uvjeta". Budući da u Hrvatskoj institucije to nemaju, država je prema Konvenciji UN-a dužna napraviti "razumnu prilagodbu" za Erika. To znači da, ako ustanova nema kameru, moraju je ugraditi za njega jer mu o tome ovisi život. To što Erik treba nije samo za njega, potrebno je omogućiti svima koji trebaju. Erik je sada bolje, ali s obzirom na sve što je preživio u tuđini, od medicinske kome do nasilja, mi više nikome ne vjerujemo. Tko će odgovarati ako se, ne daj Bože, opet nešto dogodi? Ako bi mu se bilo što dogodilo u Austriji dok naša država ignorira naše vapaje još od prošle godine, odgovornost snose i naše institucije jer odbijaju zbrinuti svog državljanina. Ne želimo više da se itko lopta Erikovim životom – ističe majka Marina.

U Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za Večernji list napominju da uslugu smještaja odobrava Hrvatski zavod za socijalni rad sukladno važećim zakonskim propisima i u skladu s raspoloživim resursima. "Nadležni područni ured upoznat je s konkretnim slučajem te je, na temelju zaprimljenog zahtjeva od 4. veljače 2026., pokrenuo postupak za priznavanje prava na socijalnu uslugu smještaja. Na zahtjev roditelja, najprije su upućeni zahtjevi za smještaj u ustanove u neposrednoj blizini prebivališta korisnika, a kasnije, na temelju izmijenjenog zahtjeva roditelja (skrbnika), i na području cijele Hrvatske te je postupak iznalaženja adekvatnog smještaja u tijeku", odgovorili su na naš upit. 

Sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj usmjeren je, kažu dalje u Ministarstvu, na prevenciju institucionalizacije i realizaciju prava na život u zajednici. "Kroz sustav socijalne skrbi osigurano je niz prava usmjerenih na život u vlastitom domu - status roditelja njegovatelja/njegovatelja, osobna asistencija, inkluzivni dodatak te brojne  izvaninstitucijske usluge. Također, zakonskim rješenjima kroz godine se korisnička prava kontinuirano proširuju i unaprjeđuju. Donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji proširio se spektar izvaninstitucijskih usluga te se osobama s invaliditetom osigurava kontinuirana pomoć u aktivnostima koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, u svrhu većeg stupnja samostalnosti, uključenosti u zajednicu, osiguravanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti. Zakonom o inkluzivnom dodatku osigurava se novčana naknada u pet razina potpore namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Usluga smještaja odobrava se od Hrvatskog zavoda za socijalni rad sukladno važećim zakonskim propisima i u skladu s raspoloživim resursima. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, korisnik ostvaruje prava i usluge uz vlastiti pristanak, odnosno uz pristanak zakonskog zastupnika ako sam nije sposoban odlučivati", ističu u odgovoru na naš upit. 
Ključne riječi
doktori liječenje skrb Rehabilitacija Austrija roditelji Prelog dječak autizam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!