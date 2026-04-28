Bačić o summitu inicijative Tri mora: 'Ovo je jedan od najvećih događaja u 36 godina', Brnjac predložila novi koridor

Na prvi dan dvodnevnog summita inicijative Tri mora u Dubrovniku, koji je okupio čelnike država članica, partnere i predstavnike institucija, naglašena je važnost jačanja prometne i energetske povezanosti Europe, ali i konkretni projekti koji bi trebali proizaći iz ovog susreta. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić ocijenio je summit jednim od najvažnijih vanjskopolitičkih događaja u modernoj hrvatskoj povijesti, istaknuvši njegovu širinu i važnost.

"Ovaj summit jedan je od možda najvećih vanjskopolitičkih događaja u proteklih 36 godina hrvatske državnosti. Jer je okupio praktično čelne ljude svih 13 država članica inicijative Tri mora, ali i pridruženih članova i gostiju. To je još dodatno daje na značaju samoj inicijativi i samom summitu. Ova inicijativa je i zamišljena u smislu povezivanja jedne osovine, od baltičkog preko Jadranskog i Crnog mora, i koju osovinu čine države koje doista mogu osnažiti vlastitu poziciju u EU, ali i unutar cijele Europe. I tu osovinu čini bolja prometna povezanost, izgradnja koridora, ali ono što je važno, energetsko snaženje država članica. I u tom kontekstu ovi summiti i jesu prilika da se razvijaju projekti koji su od posebnog interesa ne samo za države članice i ne samo za ovaj dio Europe, nego za cijeli EU. I u pravilu, na ovakvim summitima se i potpisuju sporazumi ili izjave koje idu zatim za osnaženje cestovnog i pomorskog željezničkog prometa i jačanja energetskih kapaciteta", rekao je.

Govoreći o konkretnim rezultatima summita, posebno je izdvojio projekt južne plinske interkonekcije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi trebao ojačati energetsku sigurnost regije. "Ovaj put bih izdvojio potpisivanje sporazuma između Republike Hrvatske i BiH, na izgradnji južne plinske interkonekcije koja će pomoći sigurnosti opskrbe BiH i daljnjem snaženju našeg LNG terminala na Krku i taj projekt će dodatno osnažiti i omogućiti distribuciju plina na jugu Hrvatske. I praktično cijeli prostor BiH. U tom smislu, vrlo je važna izjava koju će potpisati državni tajnik SAD-a, čime će Sjedinjene Države dati potporu tom samom projektu Južne plinske interkonekcije. S druge strane, ono što je važno, inicijativu Tri mora snažno podupiru Sjedinjene Američke Države, pa i danas su tu oni na ovom summitu sa svojim visokim predstavnicima, prije svega državnim tajnikom za energetiku".

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac naglasila je kako su projekti u Inicijativi u potpunosti usklađeni s europskim fondovima te kako je ključno dodatno razvijati prometne koridore i smanjiti ovisnost o postojećim pravcima. "U potpunosti su kompatibilni projekti koji su na inicijativi i naši projekti koji se financiraju iz EU budžeta. Sad smo u fazi kada se priprema i pregovara novi budžet Europske unije, i tu nam je bitno naglasiti da imamo Connecting Europe facility fond koji je sada 40% veći nego što je bio za postojeći trenutačni proračun, upravo zato što se vidjelo da se mora reagirati brzo, da imamo krizne situacije, da imamo i rat na europskom kontinentu, da imamo situaciju na Bliskom istoku, i da što se tiče samih pravaca, mi ne možemo biti ovisni o jednom ili dva koridora".

Posebno je istaknula prijedlog uvođenja novog Jadransko-jonskog koridora koji bi povezao ključne luke od Italije do jugoistočne Europe. "I zato sam i predložila da idemo s novim koridorom, Jadransko-jonskim koridorom, koji bi spajao luke od Trsta, dakle Italija, Slovenija, Rijeka u Hrvatskoj, Split, Ploče, i poveznica dalje barem Drač...". Govoreći o održivosti, Brnjac je naglasila važnost razvoja željezničkog prometa kao alternative cestovnom prijevozu.

"Dakle željeznica, što ona nudi? Ona nudi alternativu cestovnom pravcu. Svi znamo da nam je cestovni pravac također potreban, ali željeznica je održivi oblik prijevoza. Na taj način smanjujemo emisije, ali i pruža nam jednu drugu mogućnost da ne ovisimo samo o jednom transportnom modu, nego da imamo željeznički prijevoz. Mislim da je to win-win situacija apsolutno za sve zemlje koje su uključene", rekla je Brnjac. Dodala je kako će se u narednom razdoblju raditi na povećanju sredstava za infrastrukturne projekte, ali i na njihovoj ravnomjernijoj raspodjeli među državama članicama i kandidatkinjama radi jačanja otpornosti i konkurentnosti Europske unije.