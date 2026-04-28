Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TERETE GA ZA UBOJSTVO I NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA

Nakon svađe 72-godišnjak u 78-godišnjaka ispalio hitac iz revolvera i ubio ga

Karlovac: RHS, prvi hrvatski revolver
Boris Scitar/Vecernji list Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
28.04.2026.
u 14:07

Za ubojstvo 78-godišnjaka optužen je 72-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Varaždin. Osim za ubojstvo, 72-godišnjak se tereti i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih tvari.

Prema optužnici, 72-godišnjak se tereti da se 30. prosinca 2025. oko 16 sati na području Varaždin Brega prvo verbalno sukobio sa 78-godišnjakom, nakon čega je u njega iz revolvera ispalio jedan hitac. Revolver je ilegalno posjedovao, a od zadobivenih ozljeda 78-godišnjak je naknadno preminuo u bolnici.

Tužiteljstvo tereti 72-godišnjaka i da je krajem prosinca 2025., u svojoj kući, osim revolvera, imao i dvije ručne bombe, 29 komada streljiva i 100 grama crnog baruta, čije posjedovanje je građanima zabranjeno. Osim toga, tužiteljstvo traži i da mu se produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i da mu se trajno oduzme oružje, streljivo i eksplozivne tvari.

Ključne riječi
ubojstvo oružje revolver

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!