Nakon svađe 72-godišnjak u 78-godišnjaka ispalio hitac iz revolvera i ubio ga

Za ubojstvo 78-godišnjaka optužen je 72-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Varaždin. Osim za ubojstvo, 72-godišnjak se tereti i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih tvari.

Prema optužnici, 72-godišnjak se tereti da se 30. prosinca 2025. oko 16 sati na području Varaždin Brega prvo verbalno sukobio sa 78-godišnjakom, nakon čega je u njega iz revolvera ispalio jedan hitac. Revolver je ilegalno posjedovao, a od zadobivenih ozljeda 78-godišnjak je naknadno preminuo u bolnici.

Tužiteljstvo tereti 72-godišnjaka i da je krajem prosinca 2025., u svojoj kući, osim revolvera, imao i dvije ručne bombe, 29 komada streljiva i 100 grama crnog baruta, čije posjedovanje je građanima zabranjeno. Osim toga, tužiteljstvo traži i da mu se produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i da mu se trajno oduzme oružje, streljivo i eksplozivne tvari.