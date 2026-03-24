ritual koji zbunjuje strance

Brazilka otkrila što je najviše fascinira kod Hrvata: 'Ovo nigdje drugdje nisam vidjela'

@marianaaramalho/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
24.03.2026.
u 12:27

"To možda funkcionira sada, ali ne bih to preporučio u srcu turističke sezone".

Mariana Ramalho, podrijetlom iz Brazila, često je putem svojih TikTok videa dijelila dojmove o životu u Hrvatskoj. Njezina perspektiva strankinje donosi zanimljiv pogled na svakodnevne navike koje mnogima u Hrvatskoj možda djeluju sasvim uobičajeno. U jednom od nedavnih videa dotaknula se posebnog društvenog rituala koji je duboko ukorijenjen u hrvatskoj kulturi – ispijanja kave. No, ono što je posebno oduševilo Marianu nije samo atmosfera kafića, već povjerenje među ljudima koje je uočila.

@marianaaramalho #croatia #coffee #fyp

"Zapravo je prilično nevjerojatno što ovdje možete mirno popiti kavu, ostaviti novac na stolu i jednostavno otići – bez straha da će vam netko uzeti taj novac", ispričala je. Njezina je objava odmah izazvala brojne reakcije i komentare, osobito Hrvata koji su joj dodatno pojasnili koliko je to zaista specifično za ovu regiju. "To možda funkcionira sada, ali ne bih to preporučio u srcu turističke sezone", našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Pričekaj dok ne vidiš štandove na selu gdje voće i povrće ostave s cijenom i kutijom za novac – i nitko to ne dira."

@marianaaramalho #croatia #hrvatska #proud #fyp

Mariana se u više navrata osvrtala na osjećaj sigurnosti u Hrvatskoj. U jednom prijašnjem videu zamolila je Hrvate da podijele na što su posebno ponosni u vezi sa svojom zemljom, a mnogi su istaknuli upravo kulturu ispijanja kave i opuštenost koja ide uz nju. Jedna je osoba posebno naglasila sigurnost u lokalima – činjenicu da možete bezbrižno ostaviti novac na stolu bez straha da će nestati. "To je istina. Često to radimo i meni je to potpuno normalno, ali kad razmislim – to je zaista rijetkost i veliki privilegij", složila se Mariana.

DU
Deleted user
13:25 16.04.2025.

Mda, kad razmisliš to je stvarno neobično. Koliko puta smo samo sjeli za stol gdje još stoje čaše, šalice, račun i lova.... Isto tako, ako ne očekujem uzvrat, a konobar ima puno posla, ostavim

DU
Deleted user
14:41 16.04.2025.

Je ako je kava i sok kada je racun par Eura. Ajde da vidimo hoce li tko ostaviti 150-200 Eura na stolu, mozes misliti.

