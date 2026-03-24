Brazilka otkrila što je najviše fascinira kod Hrvata: 'Ovo nigdje drugdje nisam vidjela'

Mariana Ramalho, podrijetlom iz Brazila, često je putem svojih TikTok videa dijelila dojmove o životu u Hrvatskoj. Njezina perspektiva strankinje donosi zanimljiv pogled na svakodnevne navike koje mnogima u Hrvatskoj možda djeluju sasvim uobičajeno. U jednom od nedavnih videa dotaknula se posebnog društvenog rituala koji je duboko ukorijenjen u hrvatskoj kulturi – ispijanja kave. No, ono što je posebno oduševilo Marianu nije samo atmosfera kafića, već povjerenje među ljudima koje je uočila.
"Zapravo je prilično nevjerojatno što ovdje možete mirno popiti kavu, ostaviti novac na stolu i jednostavno otići – bez straha da će vam netko uzeti taj novac", ispričala je. Njezina je objava odmah izazvala brojne reakcije i komentare, osobito Hrvata koji su joj dodatno pojasnili koliko je to zaista specifično za ovu regiju. "To možda funkcionira sada, ali ne bih to preporučio u srcu turističke sezone", našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Pričekaj dok ne vidiš štandove na selu gdje voće i povrće ostave s cijenom i kutijom za novac – i nitko to ne dira."
Mariana se u više navrata osvrtala na osjećaj sigurnosti u Hrvatskoj. U jednom prijašnjem videu zamolila je Hrvate da podijele na što su posebno ponosni u vezi sa svojom zemljom, a mnogi su istaknuli upravo kulturu ispijanja kave i opuštenost koja ide uz nju. Jedna je osoba posebno naglasila sigurnost u lokalima – činjenicu da možete bezbrižno ostaviti novac na stolu bez straha da će nestati. "To je istina. Često to radimo i meni je to potpuno normalno, ali kad razmislim – to je zaista rijetkost i veliki privilegij", složila se Mariana.
Mda, kad razmisliš to je stvarno neobično. Koliko puta smo samo sjeli za stol gdje još stoje čaše, šalice, račun i lova.... Isto tako, ako ne očekujem uzvrat, a konobar ima puno posla, ostavim