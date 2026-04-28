Mađarski premijer u odlasku

Orban ponudio ostavku na mjesto šefa stranke

Viktor Orban
Foto: REUTERS
1/3
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
28.04.2026.
u 17:50

Fidesz će o novom vodstvu glasati na stranačkom kongresu 13. lipnja, kazao je parlamentarni zastupnik stranke Erik Banki, a citirala ga je državna novinska agencija MTI. Fidesz nije odgovorio na zahtjev za komentarom.

Mađarski premijer u odlasku Viktor Orban ponudio je ostavku na mjesto šefa svoje desničarske stranke Fidesz u utorak, a stranačka skupština u lipnju će odlučiti hoće li je prihvatiti, kazao je parlamentarni zastupnik stranke za lokalne medije. Tisa, stranka desnog centra predvođena Peterom Magyarom, porazila je Orbana na izborima 12. travnja, okončala njegovu 16-godišnju vladavinu te potaknula pozive za promjenom unutar Fidesza.

Fidesz će o novom vodstvu glasati na stranačkom kongresu 13. lipnja, kazao je parlamentarni zastupnik stranke Erik Banki, a citirala ga je državna novinska agencija MTI. Fidesz nije odgovorio na zahtjev za komentarom. Orban nije razgovarao s medijima nakon stranačkog sastanka u utorak niti je išta objavio na svojem korisničkom profilu na Facebooku.

Nakon izbora Orban je za desničarski kanal Patriota na YouTubeu 16. travnja rekao da kao predsjednik Fidesza preuzima "potpunu odgovornost" za poraz stranke te da mađarskoj desnici treba "cjelovita obnova". U subotu je u videu objavljenom na Facebooku rekao da neće zauzeti svoje mjesto u parlamentu, već da će mandat "vratiti" Fideszu.

"Trenutno nisam potreban u parlamentu, već u reorganizaciji desnice", rekao je Orban, blizak saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa kojeg su uoči izbora podržali šefovi krajnje desnih stranaka u Europi. U subotu je također rekao da rukovodstvo Fidesza želi da ostane na čelu stranke te da je "spreman za tu zadaću" ako ga kongres u lipnju podupre.

