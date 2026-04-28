Hrvati otkrili način kako doći do ozbiljnog novca: 'Odmah sam dobio 50 posto veću plaću'

Koliko često radnici u Hrvatskoj danas dobivaju povišice i jesu li one dovoljne da prate rast troškova života? Upravo to pitanje pokrenulo je živu raspravu na Redditu, gdje su korisnici anonimno otkrivali kada su posljednji put dobili veću plaću – i za koliko. Odgovori su pokazali veliku razliku između sektora, zanimanja i načina napredovanja: dok su neki dobili simbolične iznose od nekoliko desetaka eura, drugi su do ozbiljnog rasta primanja došli tek promjenom poslodavca.

Najviše reakcija izazvali su komentari korisnika koji tvrde da im realni standard ne raste, bez obzira na formalne korekcije plaća. "Jedine povišice koje dobivam su povišice računa za režije", navodi jedan komentator. Sličan ton imali su i drugi komentatori koji smatraju da povećanja primanja teško mogu pratiti inflaciju: "Pitaj radije jesu li troškovi porasli manje u tom periodu od same povišice." Jedan korisnik kratko je sažeo frustraciju brojnih zaposlenih: "Što je to povišica?"

Dio korisnika naveo je skromna povećanja plaća, koja se kreću od 40 do 100 eura. Jedan zaposlenik napisao je da je prošlog ljeta dobio 40 eura neto, drugi 50 eura neto, a treći 80 eura bruto početkom ove godine. Neki su spomenuli i rast od svega 0,10 eura po satu, dok je jedan korisnik naveo povišicu od samo 1 posto. S druge strane, najveće povišice uglavnom su prijavili oni koji su promijenili tvrtku ili sektor. Jedan korisnik naveo je da je prelaskom u novu firmu dobio 20 posto veću plaću, dok je drugi napisao da mu je promjena posla donijela 30 do 40 posto više.

Posebno se izdvojio komentar korisnika koji tvrdi da je prelaskom "u privatnike" ostvario rast primanja veći od 300 posto. Drugi su naveli povećanja od 350 eura neto, 500 eura uz dodatne obveze, pa čak i 50 posto više nakon odlaska kod drugog poslodavca. Nekoliko komentatora spomenulo je i rast plaća u javnom sektoru, gdje su povećanja uglavnom vezana uz državne odluke i kolektivne ugovore. "Mislim da su svi u javnom sektoru dobili oko 3 posto početkom ove godine", piše još jedan komentator. Jedan korisnik naveo je da je najprije dobio 300 eura neto zbog kolektivnog ugovora, a zatim još 120 eura neto zbog unapređenja.

Da podsjetimo, prosječna neto plaća u Hrvatskoj za veljaču iznosila je 1.527 eura i bila je 7,8 posto viša nego godinu ranije, dok je medijalna plaća iznosila 1.282 eura, što znači da polovica zaposlenih prima manje od tog iznosa. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju i da oko dvije trećine radnika ima plaću manju od prosjeka, pri čemu su najviše plaće zabilježene u farmaceutskoj industriji, a najniže u proizvodnji odjeće.