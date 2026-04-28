Grlić Radman: Inicijativa Tri mora važnija nego ikad, Hrvatska postaje energetsko čvorište

Danas počinje dvodnevni summit Inicijative Tri mora

10:00 - Hrvatska će predložiti da financiranje postane jedno od stupova Inicijative triju mora (3SI), rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na otvaranju poslovnog foruma tog formata u utorak u Dubrovniku. "Hrvatska će formalno predstaviti prijedlog da financiranje postane jedan od četiri stupa 3SI-ja, uz promet, energetiku i digitalnu infrastrukturu", rekao je šef diplomacije na početku dvodnevnog skupa. Naglasio je da je to "jasan signal" da je privatni kapital u središtu Inicijative. 3SI, pokrenut 2015. na inicijativu Hrvatske i Poljske, od 2019. ima svoj investicijski fond, no velika većina sredstava stizala je iz državnih proračuna.

Skupom u Dubrovniku, gradu koji je bio domaćin i prvog samita Inicijative, želi se napraviti zaokret i privući i privatni kapital u investicije kojima bi područje između triju mora sustiglo zapadnu Europu po pitanju energetske, prometne i infrastrukturne povezanosti. Područje između Baltika, Jadrana i Crnog mora nije "rub Europe nego njezin motor", rekao je Grlić Radman, naglasivši da je riječ o prostoru sa 120 milijuna stanovnika čiji je BDP u proteklih pet godina rastao 2,9 posto godišnje, dok je EU rastao 1,3 posto. Ministar je naglasio da je riječ o "jednom od najbrže rastućih područja na svijetu" koje pruža i visoki povrat ulaganja, pa predstavlja i veliku priliku za investitore.

9:44 - Američki ministar energetike Chris Wright pozvao je u ponedjeljak, po dolasku u Dubrovnik, na izgradnju infrastrukture potrebne za širenje tržišta prirodnim plinom jer je to "jeftin i čist" energent. "Ovdje sam kao Trumpov predstavnik", kazao je na večeri organiziranoj u suradnji Atlantskog vijeća i Prvog plinarskog društva. Wright, koji je na funkciju stigao iz sektora fosilnih goriva, ali je kao energetski stručnjak s diplomama MIT-a i Berkeleya upućen i u nuklearnu, solarnu i geotermalnu energiju, naglasio je da je "svijetu potrebno više, a ne manje energije".

Sjedinjene Države najveći su izvoznik prirodnog plina, koji Wright naziva "najbrže rastućim energentom na planetu". "Zbog toga treba graditi infrastrukturu – u SAD-u, ovdje u Europi i u Hrvatskoj", rekao je i izdvojio LNG terminal na Krku kao još jedan primjer hrvatsko-američkog partnerstva, izgrađen ne samo za hrvatske, nego i za potrebe šire regije. Prirodni plin je "jeftin, čist, fleksibilan i čini sve što je potrebno za bolji život", služi podatkovnim centrima, novim proizvodnim pogonima, opskrbi električnom energijom, grijanju, petrokemijskoj industriji, nabrajao je ministar koji samoga sebe opisuje "energetskim štreberom".

Ministar energetike, kojeg je Trump nakon imenovanja predstavio kao "jednog od pionira američke revolucije škriljevca", govorio je i u Dubrovniku protiv "klimatskog alarmizma", temi koje se često dotiče. Wright, svojevrsni veleposlanik američke 'energetske dominacije', smatra da taj "alarmizam" ugrožava blagostanje, slobodu i sigurnost država. U svojim istupima on ističe da su klimatske promjene "fizički fenomen", no da ništa u podacima ne pokazuje da su one "najhitniji svjetski problem".

9:29 - Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je kako ova platforma danas ima znatno veću stratešku važnost nego ranije, posebno u kontekstu globalnih geopolitičkih napetosti, promjena u lancima opskrbe i redefiniranja trgovačkih pravaca. Naglasio je da Hrvatska kroz sudjelovanje u Inicijativi pridonosi sigurnosti, konkurentnosti i koheziji Europske unije, ali i učvršćuje svoju poziciju kao prometno, infrastrukturno i energetsko čvorište.

Posebno je naglasio važnost jačanja prometnih i energetskih koridora, uključujući srednji koridor i IMEC, koji dodatno povezuju Europu s Azijom, kao i potrebu energetske diversifikacije u svjetlu aktualnih globalnih kriza.

"Ova inicijativa također i ovo područje je strateški most između Europe i Azije kada imamo u vidu činjenicu jačanje povezivosti kroz odgovarajuće koridore, srednji koridor i koridor IMEC koji dolazi od Indije preko Bliskog Istoka do Europe, time jačamo prometnu infrastrukturu, ali i energetske koridore jer je upravo najvažnija tema energetska diversifikacija Europe i svijeta", rekao je.

Dodao je kako se kroz projekte čija se vrijednost procjenjuje na između 650 i 700 milijardi eura dodatno jača infrastruktura i financijska dimenzija Inicijative, pri čemu Hrvatska ima ključnu ulogu zahvaljujući LNG terminalu na Krku i Jadranskom naftovodu. Govoreći o učincima samita, Grlić Radman istaknuo je da ovakvi događaji izravno pridonose međunarodnom položaju Hrvatske, povećavaju njezinu vidljivost i potvrđuju njezinu ulogu na globalnoj sceni.

"Odraz je zapravo stabilnost, sigurnost, reputacija i globalna vidljivost jer činjenica da je ovdje gotovo 1600 registriranih sudionika, da je ovdje više od 700 kompanija iz 45 zemalja ide u prilog činjenici da je Hrvatska ovog trenutka središte ne samo Europe nego i cijelog svijeta", ističe.

Naglasio je i kako je Inicijativa s vremenom prerasla okvire Europske unije te privukla interes brojnih država i partnera izvan Europe, čime dodatno dobiva na globalnoj važnosti. "Ova inicijativa prerasta regionalni kontekst i postaje strateško i globalno pitanje", kaže ministar.

9:18 - U vremenu kada Europa traži svoju poziciju u novom globalnom poretku, inicijative koje nude suradnju i povezivanje unutar kontinenta dodatno dobivaju na značaju. U tom kontekstu treba gledati i na inicijativu Tri mora, koja će u Dubrovniku okupiti mnoge važne aktere iz europske i transatlantske politike i biznisa. Svojevrsna je to kruna hrvatskog predsjedanja tom inicijativom, čiji su začetak mnogi kritizirali predviđajući joj brzu propast. Inicijativu Tri mora pokrenule su Hrvatska, Slovenija i Poljska 2015. godine kao neformalnu platformu s polazišnom idejom gospodarskog i političkog jačanja međudržavne konkurentnosti i otpornosti. Inicijativa danas okuplja 13 zemalja između Baltičkog, Crnog i Jadranskog mora, četiri pridružene i šest strateških partnera. Među kojima su SAD, Europska komisija, Njemačka, Japan i Turska. >>OPŠIRNIJE

9:05 - Hrvatska je preuzela predsjedanje Inicijativom Tri mora (3SI) 2025. godine, što je drugi put od osnutka Inicijative da Hrvatska preuzima tu ulogu. U sklopu svog predsjedanja, Hrvatska će biti domaćin Summita 3SI u Dubrovniku 28. i 29. travnja 2026., kao i Poslovnog foruma 3SI, koji će se održati u hotelu Valamar Lacroma.

Hrvatska je zadovoljna neviđenim odazivom poslovnih ljudi na dvodnevni samiti Inicijative triju mora (3SI) koji danas započinje u Dubrovniku, rekao je premijer Andrej Plenković u ponedjeljak u Zagrebu. "Itekako smo zadovoljni kao domaćini i organizatori da su Dubrovnik i Hrvatska uspjeli privući toliki broj i političkih dužnosnika, ali i brojnih predstavnika gospodarstva", kazao je Plenković na konferenciji za novinare u HDZ-u. Dodao da je da broj ljudi koji dolazi iz svijeta biznisa nadilazi sve dosadašnje forume.

U Dubrovnik stižu predstavnici tvrtki poput Maerska, Mitsubishija, Siemensa, Blackstonea, Westinghousea, Shimizu Corporationa i drugih, a na skup stiže i ministar energetike SAD-a Chris Wright. Inicijativa triju mora pokrenuta je 2015. na prijedlog Hrvatske i Poljske, s idejom jačanja prometne, energetske i digitalne povezanosti država smještenih između Baltika, Jadrana i Crnog mora. Plenković je rekao da je Hrvatska, kada je prošle godine preuzela predsjedanje Inicijativom, kazala da želi revitalizirati parlamentarnu suradnju zemalja članica te osnažiti odnose s međunarodnim i europskim financijskim institucijama.

"Potpisuje se jedan sporazum o Fondu fondova za infrastrukturu u suradnji s Europskom investicijskom bankom... Vlada je donijela zaključak kojima je zadužila Hrvatsku banku za obnovu i razvitak da s 20 milijuna eura participira u tom fondu i naravno to je prigoda za brojne gospodarske kontakte", rekao je Plenković. Ideja iza Inicijative koja danas okuplja 13 država članica EU-a i strateške partnere poput SAD-a, Njemačke i Turske bila je povezivanje Europe na zapostavljenoj osi sjever-jug. Prvi skup Triju mora održan je 2016. u Dubrovniku, a deset godina kasnije ona se vraća u taj hrvatski grad samitom 28. travnja na koji dolazi jedanaest najviših predstavnika država članica te poslovnim forumom 28. i 29. travnja na kojem sudjeluje oko 1500 predstavnika domaćih i svjetskih tvrtki te čak 724 kompanije iz 45 zemalja.