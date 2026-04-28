Božinović poslao upozorenje: 'Suočeni smo s brojnim ugrozama, u modernizaciju smo uložili sva europska sredstva'

Hrvatska je suočena s brojnim prekograničnim ugrozama, a u modernizaciju oružanih snaga, civilne zaštite i policije uložila je sva raspoloživa europska sredstva, ocijenio je u utorak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, priopćio je MUP.

Božinović je u Dubrovniku, gdje je sudjelovao na summitu Inicijative triju mora, istaknuo i da Hrvatska ima jako važnu ulogu što se tiče migracija. "Smješteni smo na koridoru Zapadnog Balkana. Tu su izazovi drugačiji nego na sjeveru. Također, postoji drugi niz pitanja na kojima bismo svi skupa mogli i trebali surađivati, od kibernetičkih napada, zaštite kritične infrastrukture, klimatskih promjena, borbe protiv organiziranog kriminala i krijumčarskih mreža", kazao je Božinović.

Istaknuo je i da bi se pravi napredak na europskoj razini mogao vidjeti s novim elektronskim sustavom ulaska i izlaska. To je "ogroman doprinos kontroli tko dolazi u Europu, kako bismo mogli imati jasnu sliku o onima koji legalno ili ilegalno provode svoje vrijeme na europskom kontinentu", zaključio je Božinović.