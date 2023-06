Konobar koji je napao Ivoševića završio je na triježnjenju

Splitska je policija uhitila i do otrježnjenja zadržala konobara (50) koji je u četvrtak navečer u kafiću u centru grada napao dogradonačelnika Bojana Ivoševića. Konobaru je u policiji izmjereno 1,3 promila alkohola, a tijekom jutra bi nad njim zbog prijetnje dogradonačelniku Splita trebalo započeti kriminalističko istraživanje.

Incident se dogodio oko 18,30 sati kod Zlatnih vrata, nakon što je Ivošević s komunalnim redarima završio obilazak užeg središta grada želeći utvrditi stanje na terenu. Prema Ivoševićevim riječima, dok je sjedio u kafiću iz susjednog ugostiteljskog objekta ga je prvo verbalno napao konobar, spominjući Odluku o komunalnom redu.

Tvrdi i da ga je konobar pokušao tri puta udariti šakom u glavu, ali je njegove udarce izbjegao, te mu zaprijetio da će ga "riješiti" nakon čega je sve prijavio policiji. Nakon incidenta Ivošević je Slobodnoj Dalmaciji izjavio da su na to već navikli, da im se upućuju razne prijetnje zbog posla kojeg rade, ali prijavljuju samo one ozbiljne. Poručio je kako je to sastavni dio posla i rizik s kojim se moraju nositi, ali to neće utjecati na njihove daljnje političke odluke.

