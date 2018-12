Komisija o slučaju Metković: Treba uzeti u obzir da se dijagnostika događala vikendom

Komisija za stručni nadzor Hrvatske liječničke komore (HLK) provela je stručni nadzor nad radom liječnika i zaprimila obdukcijski nalaz devetogodišnjeg Gabrijela Bebića, koji je 11. prosinca umro od sepse, a u iduća dva - tri dana trebao bi biti objavljen zaključak komisije koja će razmatrati opravdanost sankcija protiv liječnika. Komisija će utvrđivati eventualnu opravdanost za pokretanje disciplinskog postupka pred Časnim sudom Komore, koji u slučaju pravomoćne presude za stručni propust liječnicima može izreći kaznu od ukora do trajnog oduzimanja liječničke licence, pojasnio je u petak v.d. predsjednik HLK-a Krešimir Luetić te izrazio sućut obitelji preminulog dječaka.

Komisija HLK-a provela stručni nadzor 17. prosinca

Luetić napominje da je, zbog velikog interesa javnosti, Komora odmah poslala komisiju u sve institucije koje su sudjelovale u zbrinjavanju preminulog pacijenta, te 17. prosinca provela stručni nadzor nad radom liječnika u domu zdravlja u Metkoviću, hitnoj službi, koncesijskim ordinacijama pedijatrijske skrbi, kao i u KBC-u Split.

Zatražena je i dodatna dokumentacija, uključujući i onu iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, kao i obdukcijski nalaz preminulog pacijenta. Obdukcijski nalaz Komori je dostavljen u četvrtak, a odmah potom je proslijeđen komisiji za stručni nadzor koja će idućih dana donijeti mišljenje o slučaju preminulog dječaka.

"Treba uzeti u obzir da se zbrinjavanje konkretnog pacijenta događalo na lokaciji koja je više od 100 kilometara udaljena od najbliže bolničke ustanove u Hrvatskoj, da se inicijalno liječenje i dijagnostika događala vikendom, kada je ograničena dostupnost laboratorijske i radiološke dijagnostike, kao i dostupnost specijalističke pedijatrijske skrbi, te da se prema preliminarnim informacijama radilo o brzom progresivnom kliničkom tijeku same bolesti", rekao je Luetić.

Do sada nije bilo trajnog oduzimanja liječničke licence

Do sada u HLK-u nisu imali slučaj trajnog oduzimanja liječničke licence, što bi, kaže Luetić, značilo oduzimanje alata za egzistenciju liječniku koji bi se morao početi baviti nečim drugim u životu. Imali su dosad 10 do 15 slučajeva privremenog oduzimanja licence, kako za etičke tako i za stručne propuste. Luetić očekuje da će mišljenje povjerenstva, koje je jučer dobilo obdukcijski nalaz, biti objavljeno u iduća dva do tri dana.

Član inspekcijskog tima Ministarstva zdravstva pedijatar Milivoj Novak izjavio je u petak Hini da je u slučaju smrti Gabrijela Bebića riječ o osobnom propustu liječnika. Dijete je pregledalo šest liječnika i nekoliko sestara koji nisu na vrijeme prepoznali bolest i težinu kliničke slike. To je njihova osobna odgovornost, rekao je Novak koji odbacuje teze da je dječak preminuo zbog lošeg funkcioniranja sustava. Stručno povjerenstvo Ministarstvo zdravstva utvrdilo je da kod dječaka nije na vrijeme prepoznata bolest ni težina kliničke slike, te da je bilo propusta kod priprema za transport u Split.

Novak: Nije riječ o propustima u organizaciji sustava

Novak je uvjeren da nije riječ o propustima u organizaciji sustava i odbacuje medijska nagađanja da je problem u opremljenosti ordinacija primarne medicine koje zbog jednog pravilnika ne mogu imati CRP uređaj (za dijagnosticiranje upalnih stanja). Možete staviti CRP u svako selo, ali ako odgovorni ne rade svoj posao, to ništa neće promijeniti, smatra Novak.

"Imaju sve što treba, a treba pogledati bolesnika. Nije stvar u kupovini aparata, već da se posao radi kako treba. Svi su pomalo pogriješili, na više mjesta su napravljeni propusti", kazao je Novak Hini. Rekao je kako raspolaže neslužbenim informacijama da su zaključak Stručnog povjerenstva i prikupljena dokumentacija već proslijeđeni na postupanje Državnom odvjetništvu, koje će utvrditi eventualnu krivnju svih uključenih u taj slučaj.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u petak se na Hinin upit nije htio očitovati o slučaju smrti devetogodišnjaka iz Metkovića. Mediji su izvijestili da su dječaka, oboljelog od gripe, roditelji zbog pogoršanja tijekom vikenda, 8. i 9. prosinca, dva puta doveli na Hitnu pomoć u Metkoviću i da je oba puta bio vraćen kući. U ponedjeljak je poslan pedijatrici, a nakon što mu se stanje naglo pogoršalo, helikopterom je prevezen u KBC Split, gdje je i preminuo.