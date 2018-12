Do 12 godina zatvora za nesavjesno liječenje

Inspekcija Ministarstva zdravstva svoje će mišljenje sastaviti nakon nalaza obdukcije 10-godišnjeg Gabrijela Bebića koji je umro u KBC-u Split kamo je dopremljen helikopterom iz Metkovića. U tamošnjem Domu zdravlja, podsjetimo, dijete je u istom danu dva puta vraćeno s hitne i poslano da se dan kasnije javi svojoj pedijatrici, koja mu je dva dana ranije propisala antibiotik i koja je tog ponedjeljka bila u popodnevnoj smjeni. Da dijete umire, prepoznala je tek dr. Ksenija Kaleb koja je i alarmirala hitnu.

DORH-u prijavljuje ministar

– Ne zamjerite, ali jako mi je teško toga se prisjećati. To je bilo toliko mučno da se ja toga ne smijem sjećati – rekla nam je dr. Kaleb na čiju je intervenciju dječak helikopterom prevezen u KBC Split gdje je ni 24 sata kasnije preminuo. Izolirani su gripa i streptokok, a kako neslužbeno doznajemo, već na vratima dr. Kaleb dijete je doživjelo multiorgansko zatajenje i bilo u urušaju. Stanje je to koje se, objašnjavaju stručnjaci, ne događa u par sati. Neslužbeno je to utvrdila i inspekcija koja je provela izvide i utvrdila da nije prepoznato stanje djeteta. Kvalifikacija tog djela ovisi o onomu što će napisati inspekcija, ali pravni stručnjaci iz javno dostupnih informacija o ovoj tragediji smatraju da je riječ o nesavjesnom liječenju i nepružanju medicinske pomoći u hitnim stanjima.

– Iz onoga što se javno objavljuje rekla bih da je to nesavjesno liječenje jer nisu proveli postupke koje su trebali s obzirom na djetetovo stanje, odnosno nisu postupili s pažnjom dobrog liječnika. Zakon kaže da je nesavjesno liječenje kada se ne postupi prema pravilima zdravstvene struke ili očito nesavjesno postupa pa time prouzroči pogoršanje bolesti. Za to će se morati, na temelju onoga što napiše inspekcija, utvrditi odgovornost svakog pojedinca koji je dijete odbio – objašnjava pravnica Snježana Cerjan, predsjednica Udruge pravnika u zdravstvu, objašnjavajući da je za nesavjesno liječenje propisana kazna zatvora od tri do 12 godina ako je prouzročena smrt. No, ističe Cerjan, ovisno o zaključku inspekcije, zakon definira i nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima kao kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do tri godine. Koja god bila kvalifikacija, postupak pred DORH-om treba netko pokrenuti: ministar, Ministarstvo ili inspekcija ako je riječ o kaznenom djelu protiv zdravlja ljudi. Kako objašnjava pravnica, postupak se ne pokreće ni po privatnoj tužbi niti ga DORH pokreće po službenoj dužnosti.

Oduzimanje licence

Izvanredni stručni nadzor provela je i Liječnička komora, čije će mišljenje uslijediti nakon obdukcije. Stručni rad liječnika i moguće propuste u radu nadgleda Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor.

– Mjesečno imamo 20 do 30 zahtjeva za procjenu stručnog rada liječnika. Otprilike u deset posto slučajeva potvrdi se da postoje stručni propusti, najčešće nisu poštovane smjernice ili dobra klinička praksa. Najčešće je riječ o problemu u komunikaciji. O podnositelju zahtjeva ovisi što će dalje biti. On može tražiti dalje postupanje od Liječničke komore ili podnijeti sudsku tužbu. Mišljenja Povjerenstva nisu pravno obvezujuća, dakle ako se podnositelj ne slaže s njima, može angažirati sudskog vještaka – kaže dr. Jadranka Pavičić Šarić, predsjednica Povjerenstva. Inače, osim privremenih oduzimanja liječničke licencije, Časni sud Komore nijednu nije trajno oduzeo.