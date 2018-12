Ministarstvo utvrdilo niz propusta u slučaju Gabrijela Bebića i dokaze šalje DORH-u

Bilo je propusta u slučaju tragično preminulog devetogodišnjeg Gabrijela Bebića iz Metkovića i zato će Ministarstvo zdravstva sve prikupljene dokaze i dokumentaciju proslijediti Državnom odvjetništvu RH.

Sukus je to priopćenja Ministarstva zdravstva. Zdravstvena inspekcija obavila je nadzor, a rezultate tog nadzora analiziralo je stručno povjerenstvo koje je Ministarstvo zdravstva imenovalo za ovaj slučaj.

“Sumirajući sve iskaze zdravstvenih radnika koji su sudjelovali u medicinskom zbrinjavanju mldb. G.B. te analizirajući priloženu medicinsku dokumentaciju i obdukcijski nalaz, Povjerenstvo zaključuje da kod mldb. G. B. nije na vrijeme prepoznata bolest kao niti težina njezine kliničke slike. Povjerenstvo također zaključuje da su 10. 12. 2018. godine nakon prepoznavanja kliničkog sindroma i životne ugroženosti bolesnika učinjeni propusti tijekom inicijalnog zbrinjavanja, volumske resuscitacije, primjene oksigenoterapije kao i pripreme bolesnika za transport i provođenje istog u Klinički bolnički centar Split. Zaključak Stručnog povjerenstva i prikupljenu dokumentaciju Ministarstvo zdravstva proslijedit će na daljnje nadležno postupanje Državnom odvjetništvu”, stoji u zaključku tog povjerenstva.

Na DORH-u je sada da pokrene odgovarajuće postupke kako bi se utvrdilo tko je i koliko zakazao u Domu zdravlja Metković i u metkovskoj hitnoj. Kako je pisala Slobodna Dalmacija, dječak je tijekom tjedna bio kod pedijatrice sa simptomima viroze, no nije uočeno ništa alarmantno. Kako mu je bivalo sve lošije, u tijekom vikenda su roditelji dijete dvaput vodili na hitnu, no tamo su ga otpustili i roditelje uputili da ga odvedu pedijatrici. Nije mu nijednom učinjena ni krvna pretraga ni RTG pluća. U ponedjeljak pedijatrica je utvrdila da je dijete u kritičnom stanju i angažirala helikopterski prijevoz koji ga je odveo u KBC Split. Nažalost, prekasno. Dijete, koje je navodno još na Svetog Nikolu bilo na školskoj priredbi, preminulo je uslijed kombinacije virusa i bakterije.

Imao je gripu, čiji je virus olakšao prodor streptokoknoj bakteriji iz grla po cijelom organizmu i dovela do kobne streptokokne sepse. Hrvatska liječnička komora također je obavila svoj stručni nadzor i njezino se izvješće očekuje. Ovaj slučaj potresao je cijelu Hrvatsku i osim odgovornosti liječnika potaknuo i pitanja o organizaciji zdravstva. Metkovsko je područje specifično jer, za razliku od drugih u Hrvatskoj, nema veliku bolnicu u krugu od 100 kilometara. U bivšoj državi gravitirali su mostarskoj. No znamo li kako postoje suradnje na niz razina sa susjednom BiH, pitanje je zašto se ne dogovori bolničko zbrinjavanje poput onog u Istri i obližnjih slovenskih bolnica. Problem je i opremljenost ordinacija koje, zbog jednog pravilnika, ne mogu imati CRP uređaj. On trenutno očitava prisustvo i razinu bakterija i virusa u krvi i usmjerava liječenje, no smiju ga očitavati samo ovlašteni laboratoriji