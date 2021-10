Komerički opet ispitan. Iskazivao što su Vidošević i Z. Peternel znali o spornim ugovorima

Davor Komerički svojevremeno je bio optužen u aferi HGK - Remorker. No odlučio je priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om, pa je na suđenju Nadanu Vidoševiću i ostalima optuženima za izvlačenje novca iz HGK, od optuženika postao svjedok. U nekoliko navrata ranije opisivao je što je i po čijem nalogu radio, a u jednom do svojih svjedočkih iskaza, naveo je i da je sve počelo 2007., kada mu je, kako je kazao, Vidošević rekao da se na godišnjem nivou treba oprati oko milijun eura.

- Ja bih Premilovcu rekao koja će od mojih tvrtki dobiti određeni posao, a on se tome prilagođavao. Novac mi je predavao najčešće na parkingu ispred svoje zgrade, a ja sam novac onda nosio Vidoševiću. Ako nije bilo njega, ostavljao sam ga kod Z. Peternel - iskazivao je prije koju godinu Komerički.

Vidošević je to sve negirao, a nakon što je bivši šef HGK u ožujku iznio svoju obranu, Komerički je neki dan ponovo sjeo na klupu za svjedoke zagrebačkog Županijskog suda i to kako bi bio dopunski ispitan. Predočavani su mu razni ugovori između njegovih tvrtki i HGK, a on je pojašnjavao tko je za što znao, odnosno tko je što plaćao te koji su ugovori odrađeni, a koji ne. Pojašnjavajući neke ugovore koji su mu predočeni, Komerički je tako kazao da su Vidošević i Z. Peternel znali da cijena od 1,4 milijuna kuna ne pokriva samo radove pokrivene ugovorom već i poslove koje su trebale odraditi neke druge tvrtke. Kazao je da su to Vidošević i Z. Peternel znali jer su s njim dogovorili da tako napravi.

- Nismo oko toga imali posebne sastanke. Vidošević je samo rekao Z. Peternel i meni da tako napravimo - pojašnjavao je Komerički.

Kako je sada govorio neke stvari o kojima ranije nije iskazivao, poput toga da su Vidošević i Z. Peternel znali za neka plaćanja, čak i kada su bila dvostruka, njihove obrane su prigovorile istinitosti njegovog iskaza.