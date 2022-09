Roditeljima nije lako! Nijemci izračunali koliko košta dijete do 18. godine

Savezni ured za statistiku u Njemačkoj objavio je istraživanje “Potrošnja obitelji za djecu” i izračunao da prosječni roditelji na svoju djecu do 18. godine potroše oko 150.000 eura. Troškove su podijelili na dobne skupine 0 do 6 godina, 6 do 12 godina i 12 do 18 godina.

Troškovi do 6. godine

U ovom razdoblju djetetova života, Savezni ured za statistiku smatra da dijete roditelje košta oko 587 eura mjesečno. U taj trošak ulaze hrana, pelene, igračke, smještaj i odjeće, no nije uračunata 'početna oprema' kao niti potencijalni troškovi njege. Procjenjuju da 'početna oprema' za bebe košta oko 3000 eura dok su troškovi vrtića između 250 i 400 eura ovisno o mjestu stanovanja, piše Fenix magazin.

Troškovi do 12. godine

Roditelji uglavnom brzo shvate da troškovi rastu sa svakom godinom djetetova života. Prvih nekoliko godina lakše se provući uz poklone te podršku obitelji i prijatelja, no kada dijete krene u školu treba voditi računa o izletima, hobijima, te sve brojnijim rođendanskim željama.

Iako roditelji mogu pokušati djecu potaknuti na igru na svježem zraku i prisustvovanje obiteljskim druženjem, vjerojatno će do ove dobi htjeti u najmanju ruku svoj mobitel, ako ne i računalo ili igraću konzolu, obično uz komentar "Ali to imaju svi". No, i to 'pripadanje' ima svoju cijenu, pa jedan školarac svoje roditelje košta otprilike 686 eura mjesečno, procjenjuje Zavod za statistiku. Niti ovaj izračun ne uključuje hobije, zdravstvenu skrb niti godišnji odmor.

Troškovi do 18. godine

Oko početka puberteta, za većinu djece troškovi ponovno porastu. Od tada pa dok se ne osamostali, prema Zavodu za statistiku, dijete roditelje košta 784 eura mjesečno. Porast pripisuju višem džeparcu i većim izdvajanjima za odjeću i razonodu.

Dolazimo do prosječne brojke od 684 eura mjesečno, što je 150.000 eura u prvih 18 godina djetetova života, no ta cifra nije ravnomjerno raspoređena na djetetov život, pa tako pišu da u prvih šest godina dijete košta 7 tisuća eura godišnje to jest 42.260 eura ukupno, u narednih 6 košta 8.200 eura godišnje to jest 49.400 eura ukupno, 9.400 eura godišnje ili 56.400 eura od 12. do 18.

Međutim, tu ima i pozitivnih vijesti: što je više djece u vašem kućanstvu, niži su prosječni troškovi po djetetu, uglavnom zato što se kupovati i kuhati može u većim količinama, te zbog prenošenja odjeće i igračaka na mlađu djecu. Naravno, obitelj se ne temelji na matematičkoj računici. Ljubav uvijek pronađe način, no ne može škoditi biti svjestan okvirnog pregleda troškova prije osnivanja obitelji.

VIDEO: Drama na Floridi zbog uragana Ian: Poplavljena cijela naselja