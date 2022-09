Alarmantno stanje u školama zbog nasilja među djecom: 'Neki roditelji uzimaju pravdu u svoje ruke, to je jako rizično'

Vršnjačko fizičko i psihičko nasilje svakodnevno je prisutno u našim školama, a sve su češći i slučajevi verbalnog nasilja u okviru razrednih grupa na društvenim mrežama. Bez obzira na snažnije napore koje odgojno-obrazovni sustav posljednjih godina ulaže u prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom, njihovi učinci nisu zadovoljavajući. Upozorila je na to pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević na nedavnom okruglom stolu "Vršnjačko nasilje u školi – od prevencije do reakcije: Možemo li bolje?", koji je održan u Osijeku u organizaciji njezina Ureda. Nasilje koje dijete ispoljava, naglašava ona, zapravo je rezultat neke njegove nemoći i poziv nama odraslima na reakciju. Važno je takvu djecu na vrijeme prepoznati kako do nasilja ne bi došlo. Kada jednom dođe do nasilja, isto tako potrebno je pružiti pomoć i djetetu koje ga je počinilo i žrtvi, kao i svoj ostaloj djeci koja su tom nasilju svjedočila, a za to je potrebna bolja multisektorska, odnosno interdisciplinarna suradnja između škole, centara za socijalnu skrb, policije... O tome tko je zakazao i kako spriječiti da dijete diže ruku na svog prijatelja iz školskih klupa, razgovaramo s pravobraniteljicom za djecu Pirnat Dragičević.