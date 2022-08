Izračunali smo troškove: Uzdržavanje djeteta do 18. godine košta gotovo pola milijuna kuna

Koliko u Hrvatskoj košta odgoj jednog djeteta do punoljetnosti? Mogu li obitelji bez većih problema podizati dvoje, troje djece i omogućiti im ono što se danas smatra standardom za zdrav psihofizički razvoj djece u zemlji u kojoj je prosječna plaća 7700 kuna?



Sistematični Amerikanci su izračunali da trošak odgoja jednog djeteta do 18. godine iznosi 233.610 dolara u obitelji s dvoje djece u kojoj supružnici djecu uzdržavaju s prosječnim prihodima. Za obitelj koja podiže jedno dijete u prosjeku je trošak podizanja 27% djeteta veći, vjerojatno zato što jedinac ništa ne nasljeđuje od sestre ili brata. U Hrvatskoj trošak podizanja jednog djeteta do 18. godine bez troškova stanovanja i prehrane u prosjeku obitelj košta manje od pola milijuna kuna, podizanje dvoje djece 864.000 kuna, a trošak podizanja troje djece u prosjeku iznosi 1,3 milijuna kuna!