Koliko dugo možete biti uz nekoga s koronavirusom da se ne zarazite?

Koliko dugo je potrebno da se zarazite ako ste blizu nekoga s koronavirusom? Nažalost, nema čarobnog broja minuta. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) nedavno je revidirao definiciju bliskog kontakta. Prethodno se bliskim kontaktom smatrala osoba koja provede najmanje 15 minuta na udaljenosti manjoj od dva metra od zaražene osobe.

Sada tih 15 minuta ne mora biti uzastopno. Bliskim kontaktom smatra se osoba koja je bila na manje od dva metra od zaražene osobe minimalno 15 minuta u 24 sata.

Zašto je taj podatak izmijenjen?

Zato što se pokazalo da je zatvorski čuvar u Vermontu pozitivan na koronavrirus nakon višestrukih, ali kratkih kontakata sa šestoricom asimptomatskih zatvorenika. U osmosatnoj smjeni on je imao 22 susreta sa zatočenicima u ukupnom trajanju od 17 minuta.

Znači li to da ste sigurni ako provedete manje od ukupno 15 minuta blizu zaražene osobe? Nažalost, ne nužno.

Petnaest minuta samo je smjernica. "Želite dati neke široke smjernice koje je lako zapamtiti, ali zapravo je riječ o kontinuumu", rekao je Neal Goldstein, profesor epidemiologije na sveučilištu Drexel u Philapelphiji.

"Rizik vam može biti manji u duljem razdoblju, a veći u kraćem. Mnogo je varijabli koje utječu na količinu virusa koju netko primi, a to je zapravo najvažnije", rekao je Goldstein. Osim vremena izloženosti virusu, važno je i ima li zaražena osoba simptome, ima li ih uopće ili ih je razvila kasnije, jeste li bili vani ili u zatvorenom prostoru, kakvo je bilo prozračivanje prostorije, koliko je još ljudi bilo ondje i čime ste se bavili.

Ako ste primjerice sjedili i pjevali u prijateljevu podrumu umjesto šutke sjedili u parku, raste rizik da ćete se zaraziti u kraćem vremenu. Definicija bliskog kontakta ne mijenja se ako ste pritom nosili maske, no to nije zato što one nisu korisne u prevenciji zaraze.

CDC maske ne uzima u obzir jednostavno zato što ih mnogi ne nose pravilno.