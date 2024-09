Koch: Dinamo mi je 100.000 eura platio preko računa, a ostalih 400.000 mi je uredno plaćao Zdravko Mamić svaki mjesec

- Sa Zdravkom Mamićem, koji je tada zastupao GNK Dinamo u prisustvu Zorana Mamića, koji je bio sportski direktor GNK Dinama, zaključio sam ugovor o profesionalnom igranju u kojem je bio dogovoren novčani iznos od 132.000 eura po svakoj sezoni, što je bilo 100.000 eura neto, a razlika od 400.000 eura po svakoj sezoni trebala je biti plaćena u gotovini i to svaki mjesec u 12 rata. U prvoj sezoni igranja za Dinamo dobio sam 500.000 eura neto i to tako da sam 100.000 neto dobivao preko bankovnog računa od GNK Dinamo, a preostali iznos od 400.000 eura dobivao sam od GNK Dinamo svaki mjesec i to tako da mi je Zdravko Mamić te novce isplaćivao uredno u gotovini. Da budem precizniji, u većini slučajeva mi je te novce dao Zdravko Mamić, kao prvi operativac Dinama koji je bio na čelu tadašnje uprave, a mislim da mi je jednom i Zoran Mamić predao 30.000 eura. Ne sjećam se sada sa sigurnošću jesam li prilikom tih isplata potpisivao pisane potvrde kao potvrdu primitka. Moguće da jesam, a moguće i da nisam, ali izričito tvrdim, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da mi je u toj sezoni 2007./ 2008. Zdravko Mamić za igranje za GNK Dinamo isplatio 400.000 eura neto - naveo je u svojoj pisanoj izjavi Georg Koch, nekadašnji vratar Dinama.

On bi trebao svjedočiti na suđenju za aferu Dinamo 2 na Županijskom sudu u Osijeku, no kako je teško bolestan, sastavio je pisanu izjavu koja je uložena u spis. U izjavi je naveo da je voljan doći na sud, no kako ne zna hoće li to biti moguće, pa predlaže sudu da se pročita njegova izjava. Prema optužnici, u transferu Kocha iz MSV Duisburga kao posrednik je sudjelovala tvrtka Rasport Management, kojoj je za usluge savjetovanja i Kochov prelazak u Dinamo, zagrebački klub platio 100.000 eura, a taj je ugovor, tvrdi USKOK, sklopljen mjesec dana kasnije od Kochovog dolaska u Dinamo. Uz to, u to vrijeme Koch je bio slobodan igrač, pa nije bilo transfernog obeštećenja, zbog čega USKOK smatra da Rasport Management ni na koji način nije sudjelovao u tom transferu, odnosno da je Dinamo u tom slučaju oštećen za 100.000 eura.

Da je u trenutku dolaska u Dinamo bio slobodan igrač, u izjavi je naveo i Koch, kazavši i da je sve oko svog transfera dogovorio s braćom Mamić. Naveo je da pošto je bio slobodan igrač, njegovom bivšem klubu nije morala biti plaćena odšteta, dogovorio je dvije sezone u Dinamu, a svaka mu je trebala biti plaćena po 500.000 euro neto. Po principu, da 132.000 eura, odnosno 100.000 eura neto ide preko bankovnog računa, a ostatak u rate na ruke u gotovini. - Prije no što sam došao u Dinamo razgovarao sam s Jensom Nowotnyjem koji je sezonu prije igrao za Dinamo i on mi je kazao da se i on s GNK Dinamom dogovorio da mu se manji dio plaće isplaćuje preko bankovnog računa, dok mu je veći dio plaće u gotovini isplaćivao Zoran Mamić - izjavio je Koch.

