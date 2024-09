Tužitelj: 'Možemo li konstatirati da je Zdravko Mamić bio prvi operativac kluba?' Barišić: 'Možemo'

- Bio sam u Dinamu u više navrata, a u posljednjem navratu od 6. travnja 2000. pa do 6. ožujka ove godine, gotovo 24 godine. Sve te godine sam bio predsjednik Dinama. Obnašao sam funkciju volonterski, znači nisam bio plaćen – započeo je Mirko Barišić u ponedjeljak na Županijskom sudu u Osijeku, svjedočeći na suđenju braći Mamić i ostalima za izvlačenje novca iz Dinama u sklopu zločinačkog udruženja. Nije mu ovo prvi dolazak na osječki sud u svojstvu svjedoka. Objasnio je kako su funkcionirala Dinamova tijela. Skupština kluba brojala je 80 članova i ona je birala Izvršni odbor, s 11 do 13 članova, a taj odbor birao je Upravu kluba, s pet do sedam članova. - Sve sportske odluke donosila je Uprava, a isto se odnosilo i na financijske aspekte. U ove 24 godine, kada je riječ o mom mandatu, Dinamo je definitivno postao respektabilni sportski klub, sigurno jedan od najboljih, ako ne i najbolji u Hrvatskoj. Ekonomski i financijski je poslovao pozitivno, nikada s gubicima ili financijskim problemima. Bez obzira na sve, stvorili smo najbolji nogometni klub u Hrvatskoj – kazao je Barišić.

- Kada sam ja došao, Dinamo je bio u stečaju, bilo je to jako teško razdoblje. Trebalo je puno stvari posložiti. Pojavila se jedna obaveza, 17 igrača je imalo određena potraživanja prema ugovorima, i taj su problem rješavali predsjednik i Uprava. Ti su se problemi rješavali, iako ne bezbolno – dodao je.

Na upit suca Davora Mitrovića, govorio je i kako su izgledali transferi igrača.

- Transferi igrača su bili posao Uprave, ali mene je ona obavještavala o važnim stvarima koje su se događale u klubu. No, nisam aktivno sudjelovao u sportskoj politici i transferima igrača. Moj zadatak je bio da se u klubu poštuju ugovori i da igrači i zaposlenici budu zadovoljni. Sjećam se da su Mathias Chago i Davor Vugrinec došli u klub s čistim papirima, nije bilo potrebe izmirivati obveze prema njihovim klubovima – odgovorio je Barišić.

Što se tiče odlazaka igrača iz Dinama u inozemstvo, odluku je opet, nastavio je, donosila Uprava, ali je i on bio upoznat s najvažnijim segmentima transfera, kao i financijskim dijelom tog transfera.

- Odluka nije bila na meni, nego na Upravi – ponovio je.

"Imao sam povjerenja u Mamića"

- Tko je rješavao transfere igrača, jesu li bila angažirane neke strane tvrtke za realizaciju transfera? - upitao je sudac Mitrović.

- Transfere je radila Uprava, odnosno predsjednik Uprave kao istaknuti član. Strane tvrtke nisu bile angažirane. Dugovanja prema 17 igrača rješavala su se preko tvrtke Corporate Advantage, ali ja nisam nikoga iz te tvrtke poznavao – naveo je svjedok.

- A jesu Vas obavijestili da bi za efikasniju realizaciju nekih transfera trebalo angažirati strane firme? - nastavio je sudac.

- Možda jesu, ali nije nešto relevantno da bih se sjetio – odgovorio je Barišić.

- Kakva je uloga Zdravka Mamića bila kroz to razdoblje? - upitao je sudac nadalje.

- Rekao sam, kada sam došao u klub, tada nije bilo Zdravka Mamića. Njegove su kompetencije bile respektabilne. On je bio prva osoba u Upravi koja je bila odgovorna i za sportski rad, i za financijsko-ekonomski, i organizacijski dio – opisao je svjedok.

- Možemo li konstatirati da je Zdravko Mamić bio prvi operativac kluba? - upitao je potom tužitelj Sven Mišković.

- Možemo – kazao je Mirko Barišić. Dodao je i kako je važnu ulogu u Upravi imao i Damir Vrbanović.

Na daljni upit USKOK-ova tužitelja, tko je našao i doveo Corporate Advantage kada su se rješavali spomenuti dugovi prema 17 igrača, kazao je kako nije ulazio tako duboko u detalje, nego je njemu samo prezentirano da će ta tvrtka pomoći u rješavanju problema.

- Zdravko Mamić mi nije prezentirao koliko će se novca dati toj tvrtki – izjavio je Barišić.

- Moj odnos s Mamićem bio je vrlo korektan. Kako je kluib napredovao sportski i financijski, jasno je i da je moje povjerenja u njega bilo adekvatno – dodao je.

- Zdravko Mamić mi nikad nije rekao da je Corporate Adventage njegova tvrtka – odgovorio je on na daljni upit tužitelja.

Što se tiče podjele transfernih obeštećenja, on nije obavještavan o tome.

Pojasnio je i kako je 2000. došao u udrugu građana te da nikakvu ulogu nije imao u sportskom diioničkom društvu koje je, inače, svojedobno završilo u stečaju.

Odvjetnik Zdravka Mamića, Filip Glavaš, predočio mu je potom dokument po kojem je Barišić bio član nadzornog odbora sportskog dioničkog društva Dinama.

- Nikad nisam ni čuo za tu funkciju. Ne znam ni je li u vrijeme mog dolaska egzistiralo sportsko dioničko društvo – komentirao je.

On osobno zamolio je Zdravka Mamića da uđe u klub. Ne zna ništa, kazao je, o tome je li Mamić, kao menadžer, zastupao neke igrače koji bi kasnije došli u Dinamo, kao ni da bi određeni zaposlenici Mamićeve sportske agencije došli u Dinamo.

- Možete li pojasniti što su posrednici u nogometu? - upitao je odvjetnik Glavaš.

- Nogometni menadžeri imaju bitnu ulogu u nogometu u cijelom svijetu. Ako klub angažira menadžera, on ga i plaća. Znam da je za vrijeme mog rada u klubu Dinamo radio s posrednicima - rekao je.

Na upit obrane Damir Vrbanovića, je li itko drugi od članova Uprave, bez znanja Zdravka Mamića, mogao samostalno sklopiti bilo kakav financijski dokument, Barišić je rekao: "Nije mogao".

Što se tiče uloge ostalih članova Uprave, a s obzirom da je kazao kako je Z. Mamić samostalno donosio odluke, Barišić je izjavio kako su se "vjerojatno slagali s Mamićem". Na upit tužitelja je li se bilo koji član Uprave mogao suprostaviti nekoj odluci, odgovorio je: "Apsolutno".

