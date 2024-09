Peras: Zdravko Mamić je odlučio da Dinamo angažira Marija Mamića kao agenta

Baš kao i bivši predsjednik kluba Mirko Barišić, i bivša predsjednica Uprave Dinama Vlatka Peras sjela je drugi put na klupu za svjedoke na drugom suđenju braći Mamić. Ukupno joj je to treće svjedočenje na osječkom sudu u procesima protiv Mamića. - U Dinamu sam bila od 1998. do 2024. godine. Zaposlena sam prvo bila kao tajnica u PR-u, pa sam bila tajnica u sportskom sektoru, pa tajnica kluba, šefica kabineta Uprave, članica Uprave, i onda sam postala predsjednica Uprave – započela je Vlatka Peras.

- Zdravko Mamić je uglavnom pregovarao oko transfera igrača. Ja sam izrađivala pisane ugovore za igrače, po uputama Zdravka Mamića – rekla je Peras. Kada je 2016. godine postala članicom Uprave, nije više pisala ugovore jer je taj posao u međuvremenu prebačen na sportski sektor. Na upit što joj je poznato o sudjelovanju stranih tvrtki u transferima igrača, odgovorila je kako su u svim transferima sudjelovali agenti, a svaki je od njih imao svoju tvrtku.

- Klada Dinamo prodaje igrača u strani klub, Dinamo ima svog agenta, igrač ima menadžera, a i strani klub ima menadžera. Agenti koji su zastupali Dinamo su, primjerice, Nikky Arthur Vuksan, Velibor Momčilović, Dario Zahora... Laiku se može činiti kako je to nepotrebno i nametnut će se pitanje zašto klub direktno ne kontaktira drugu klub i sam sve dogovori. U nogometu je to nemoguće. Negdje sam pročitala kako su prošle godine klubovi isplatili agentima 888 milijuna eura, što je porast od 43 posto u odnosu na godinu ranije. Tako to u nogometu funkcionira, ne možete niti jednom igraču ni pristupiti jer svaki ima svog agenta. Agenti su ti koji imaju veze i poznanstva. Uprava na kraju odobri taj posao ili ne odobri. Navest ću primjer iz vremena kada sam ja bila predsjednica Uprave, prodaju igrača Josipa Šutala. Došao je čovjek iz Ajaxa pregovarati s Dinamom, Šutalo je imao svog agenta, klub je angažirao agenta i u pregovorima smo postigli daleko bolju cijenu - prikazala je Peras, dodajući kako je ista procedura i kada Dinamo dovodi igrače.

Poznata joj je firma Corporate Advantage, a za nju je čula od Zdravka Mamića. - Znam da su postojala dugovanja prema igračima, ali ne znam iz kojeg razdoblja. Nemam saznanja da su igrači ta svoja dugovanja prodali tvrtki Corporate Advantage. Ne znam da se klub nagodio s Joškom Jeličićem i Marijem Jurićem – rekla je. Ne sjeća se je li Dinamo imao agenta za transfere Ivice Vrdoljaka i Marija Mandžukića iz NK Zagreb u Dinamo. No, misli kako je Dinamo imao agenta pri njihovu odlasku u druge klubove. Što se tiče Mathiasa Chage, kazala je kako "nema transfera Chage jer je čovjek bio slobodan igrač". Tužitelja je zanimalo je li Dinamo imao posrednika pri tom transferu. - Sigurna sam da jest. Kad je igrač slobodan i ako se nudi klubu, ta usluga klubu košta zato što dolazi za nula eura. Ne znam kome je plaćeno – kazala je.

Sigurna je i da je Dinamo angažirao agenta pri transferu Tina Jedvaja u Romu, no ne može se sjetiti tko je to bio. Što se tiče transfera Luke Modrića i Dejana Lovrena u inozemne klubove, rekla je kako se ne može sjetiti imena firme, ali sigurno zna da je Dinamo angažirao agenta.

- Je li Mario Mamić u ijednom transferu bio agent na strani Dinama? - upitao je tužitelj. - Sigurna sam da jest. A odluku o njegovu angažmanu donio je Zdravko Mamić – odgovorila je Vlatka Peras. Zdravko Mamić donosio je, kazala je, i odluku o tome da će pojedini igrač imati pravo na transferno obeštećenje. - Prije dolaska Zdravka Mamića, klub je operativno vodio Velimir Zajec. Mislim da je imao nekakvu ulogu i u športskom dioničkom društvu i u udruzi građana. Znam da je bi sportski direktor. Ne mogu se sjetiti jesu li neke druge osobe imale ulogu u oba pravna subjekta. Po dolasku Mirka Barišića, klub je jedno vrijeme funkcionirao i kao udruga građana i kao š.d.d., a kada je š.d.d. zbog dugovanja otišlo u stečaj, počeo je funkcionirati isključivo kao udruga građana, mislim da je to bilo 2004. - ispričala je Vlatka Peras na upit Filipa Glavaša, odvjetnika Zdravka Mamića.

- Poznato mi je da je, u vrijeme dok je Zajec bio direktor, on ugovarao podjelu transfera s igračima. Ta je praksa postojala i prije Mamićeva dolaska u klub – dodala je. Rastumačila je i tzv. "PTO". - To su prava treće osobe, što je do 2015. bilo dopušteno, a to znači da bi Dinamo doveo igrača kojeg u tom trenutku ne bi mogao platiti po tržišnoj cijeni pa bi se dgovorio udio koji će igrač imati tijekom odlaska u inozemstvo. Što će igrač raditi s tim svojim dijelom, to je njegovo pravo. Takav je ugovor imalo puno igrača, među njima i Nikola Moro – posvjedočila je.

Poznaje Marija Mamića, viđala ga je u klubu, gdje je dolazio i s drugim posrednicima, odnosno agentima. No, ne sjeća se je li Mario Mamić sudjelovao u transferu Vedrana Ćorluke u Manchester City. - Oko transfera u Dinamu najviše je bio uključen Zdravko Mamić, ponekad i Damir Vrbanović. Zdravko Mamić jako dobro razumije engleski, ali ne priča ga u dovoljnoj mjeri - rekla je Vlatka Peras nadalje, na upit Vrbanovićeve obrane.

Na novi set pitanja o angažmanu agenata, ovoga puta od strane obrana, kazala je kako je njezino mišljenje je da je nemoguće prodati igrača u inozemstvo, a da klub ne angažira agenta. Za vrijeme njezina vremena u Dinamu, realizirano je, ocijenila je, sigurno 100 transfera, a ne može se sjetiti svih detalja. Pitanja oko angažmana agenata imao je i sam sudac Davor Mitrović, a Peras je pojasnila kako klub ne zove klub, već u, primjerice, Dinamo dođe agent s ponudom da određeni igrač realizira transfer i za taj angažman, ukoliko do transfera dođe, traži određenu naknadu. Ne sjeća se, pak, nijednog konkretnog imena koje je sudjelovalo u transferu poznatih igrača iz Dinama u inozemstvo.

- Netko dođe da bi Modrić išao u Tottenham, Zdravko Mamić Vam kaže: "Pišite ugovor". I Vi ne znate ni jednog agenta po imenu, to mi je čudno, jer su to najzvučniji transferi - reagirao je sudac Davor Mitrović. - Ne znam što da Vam kažem - rekla je na to svjedokinja. - Istinu, upozorio sam Vas - dodao je sudac. - Nijedan agent nije došao k meni, a ugovori su sačinjavani s pravnim osobama, a ne fizičkim - kazala je Peras.

Na upit tužitelj Sven Mišković, odgovorila je kako je gotovo sigurna da je Mario Mamić bio menadžer Tina Jedvaja, Luke Modrića i Matea Kovačića. Poznate su joj i situacije da klub koji prodaje određenog igrača zahtijeva od kluba koji ga kupuje da angažira točno određenog agenta. - Ne vidim ništa sporno što je Mario Mamić obavljao neke poslove za klub i što su mu ti poslovi plaćeni - izjavila je Peras.

