Kobalt: otrovno blago tehnoloških divova koje u rudnicima iskapaju djeca za 2 dolara dnevno

Izviru fotografije iz rudnika kobalta u Demokratskoj Republici Kongo od kuda dolazi 90% svjetskih zaliha tog metala. Slike prikazuju nebrojene radnike, među kojima su djeca i žene s novorođenčadi u rukama kako rade u nehumanim uvjetima kopajući ovaj otrovan materijal. Etičnost poslovanja divovskih kompanija, Microsofta, Applea i Tesle, koje kobalt koriste u proizvodnji uređaja poput mobitela, laptopa i električnih automobila mogla bi doći u pitanje. Istovremeno, one tvrde da posluju samo s proizvođačima koji poštuju najviše standarde etike i odnosa prema radnicima. Kobalt je kemijski element koji se koristi pri proizvodnji gotovo svih uređaja napajanih litijskim baterijama. Pametni telefoni, tableti i laptopi sadrže nekoliko grama, a električni automobil čak 10 kilograma piše Daily Mail.

Na slikama iz rudnika bogatih kobaltom koje su se pojavile na društvenim mrežama moguće je vidjeti rijeke bezbrojnih radnika kako u nehumanim uvjetima i izloženi otrovnim kemikalijama kopaju u potrazi za ovim mineralom. U rudnicima se koristi i rad djece, isto tako izložene opasnim tvarima i majke s novorođenčadi u rukama. Prema informacijama Siddhartha Kare, predavača na Harvardu koji je tijekom proteklih nekoliko godina proučavao situaciju u rudnicima, radi se i o humanitarnoj krizi koja zahvaća tisuće najsiromašnijih ljudi na svijetu. Dnevnica radnika iznosi 2 američka dolara, ali težak (i opasan) rad za tu cijenu moraju prihvatiti jer je to jedini izvor prihoda koji ih spašava od gladi.

Everyday countless children in the DRC stand in toxic pools of water to sieve dirt and rubble from cobalt pebbles, one sack of which will earn them around a dollar per day from the traders who sell the cobalt to big mining companies.@StMartinsPress @TheJRECompanion @CNNFreedom pic.twitter.com/SPQKsrjpNt — Siddharth Kara (@siddharthkara) December 31, 2022

Eskalacija ovog problema, prema stručnjaku s Harvarda, izvor ima u potražnji električnih vozila. Što bi dalo zaključiti da "odabrati zeleno rješenje" za jedan dio svijeta, ne znači isto u drugom dijelu. Način na koji se kopa u Kongu, nehumanim iskorištavanjem siromašnog stanovništva u nepropisnim uvjetima, uparen je s otrovnošću materijala. Dulje izlaganje može uzrokovati respiratorna oboljenja, gluhoću, a sumnja se i poremećaje kod novorođenčadi te karcinom.

This is the face of an artisanal miner in the DRC who carries on his shoulders the intolerable weight of 30kg of cobalt, and the world's rechargeable lives. @StMartinsPress @TheJRECompanion @CNNFreedom pic.twitter.com/a0DTKcvxpB — Siddharth Kara (@siddharthkara) December 30, 2022

Velike kompanije tvrde da nastoje smanjiti korištenje kobalta u proizvodnji uređaja bez kojih se dnevno funkcioniranje suvremenog zapadnog svijeta može činiti gotovo nemoguće, ali istovremeno ističu da su rudnici u vlasništvu i pod kontrolom Kine, pa stoga nemaju odlučujući utjecaj na način njihova poslovanja. Istovremeno, Tesla potpisuje višegodišnje ugovore za kupovinu 6 tisuća tona kobalta britanske kompanije Glencore protiv koje su obitelji devetnaestero djece umrle u rudnicima, 2019. podnijele tužbu za kršenje ljudskih prava. "Odgovornost leži i na onom tko pokreće potražnju" kaže Kara.

There are thousands of babies in the DRC strapped to their mother's backs, inhaling toxic cobalt dust all day.



This teenager is putting her infant for a nap in a cardboard box, so she can clamber into a trench to scavenge for the cobalt that powers our lives. pic.twitter.com/l2oeuRVDtx — Siddharth Kara (@siddharthkara) January 4, 2023

Premda Apple i Tesla već dvije godine izlažu planove za promjenu procesa proizvodnje baterija, činjenica ostaje da je potražnja za kobaltom i dalje visoka i potražnja za uređajima u čijoj se proizvodnji koristi ostaje visoka, a tlo Konga sadrži 3.6 milijuna tona tog elementa.

>> VIDEO: Višegrad: Tone smeća iz tri zemlje plutaju Drinom