Uz Lidlovu podršku, speleolozi iz jama izvukli 300 kubika otpada

Trgovački lanac Lidl Hrvatska, Hrvatska gorska služba spašavanja i inicijativa Čisto podzemlje najavljuju nastavak suradnje na izuzetno uspješnom projektu „Čuvajmo vode – izvor naše budućnosti“. Riječ je o projektu koji posljednje tri godine intenzivno radi na čišćenju jama i špilja diljem Hrvatske s ciljem zaštite okoliša, a prvenstveno voda koje protječu kroz onečišćeno podzemlje. Lidl će i ove godine podržati Čisto podzemlje u njihovim naporima u osvještavanju problematike zagađivanja podzemlja, a s početkom proljeća i dolaskom toplijih dana, kreću i nove akcije čišćenja.

Foto: Tomislav Huha

U okviru ove plodonosne suradnje, samo tijekom prošle godine očišćeno je 17 jama i špilja iz kojih je izvučeno 45 kubika otpada, dok je od početka suradnje 2020. do danas izvučeno impresivnih 300 kubika otpada iz više od 50 objekata.

Voditeljica Sektora korporativnih komunikacija Lidla Hrvatska Marina Dijaković poručuje: „Ponosni smo ne samo zbog nevjerojatnih rezultata naše suradnje s HGSS-om i Čistim podzemljem, već i zato što smo zajedničkim snagama uistinu uspjeli podići svijest o važnosti očuvanja voda i okoliša općenito. Koristimo i ovu priliku da pozovemo građane da ne bacaju otpad u špilje i jame“.

„Suradnja s Lidlom Hrvatska za nas je puno više od novčane donacije. Ova je potpora odskočna daska razvoju projekta, a time i velik poticaj zaštiti krškog podzemlja na nacionalnoj razini. Uz brojne spašene špilje i jame, suradnja je dala prepoznatljivost Čistom podzemlju u široj javnosti, ali i cjelokupnom sektoru zaštite prirode i okoliša“ - izjavio je Ruđer Novak, voditelj inicijative Čisto podzemlje.

Foto: Tomislav Huha

Zašto je važno očistiti i održati čisto podzemlje?

Polovicu teritorija Hrvatske čini krški teren, na kojem se nalaze brojni speleološki objekti. Prema procjeni speleologa, do danas je istraženo oko 10.000 špilja i jama, no njihov ukupan broj mogao bi biti i dvostruko veći. Ovaj nevidljivi sustav je životno važan jer su naši podzemni vodonosnici jedni od izdašnijih u Europi. Uz to, Hrvatsko je podzemlje u svjetskim razmjerima jedinstveno po raznolikosti špiljskih životinja. Nažalost, u našem je kršu dosad evidentirano 975 ilegalnih odlagališta otpada, što je velik ekološki problem jer su upravo krške jame putovi kojima voda prolazi u prirodne spremnike u dubljim slojevima krša. Ako su nam jame onečišćene, pitka voda se ispire preko otpada i tako prolazi do naših vodocrpilišta, izvora, potoka i rijeka. Zbog toga zagađene špilje i jame dugotrajno ugrožavaju našu georaznolikost, jedinstvenu faunu i važne zalihe podzemne pitke vode.