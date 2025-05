Trump šokirao odgovorom: 'Zašto bi Putin išao u Tursku ako ja ne idem?'; Ruski vođa održao ključan sastanak

9:32 - Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je kasnonoćni sastanak s nekim od najmoćnijih ruskih dužnosnika kako bi razgovarali o nadolazećim mirovnim pregovorima s Ukrajinom, priopćio je jutros Kremlj. Među prisutnima bili su ministar obrane Andrej Belousov, načelnik ruskog glavnog stožera Valerij Gerasimov, tajnik Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu, pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, šefovi obavještajnih službi i visoki ruski zapovjednici. Unatoč tome što je danas u Turskoj ponudio rješavanje rata, više se ne očekuje da će se ruski predsjednik pojaviti na razgovorima u Istanbulu, javlja Independent.

9:23 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao posjetiti Istanbul u petak ako mirovni pregovori o Ukrajini danas napreduju. Govoreći iz Katara, tijekom svog četverodnevnog posjeta Bliskom istoku, Trump je rekao da se nada da Rusija i Ukrajina mogu "nešto učiniti" dok rat "mora prestati". "Željeli bismo vidjeti kraj rata i mislim da imamo šanse za to“, dodaje Trump. Američkom predsjedniku su mediji postavili pitanje o Putinovom nedolasku na današnje mirovne pregovore o Turskoj. Kao odgovor, Trump je rekao: "Zašto bi on išao ako ja ne idem?", "Nisam mislio da je moguće da Putin ode ako ja nisam tamo", dodao je, javlja Sky News.

8:36 - Na Rusiji je da napravi sljedeći korak u mogućim mirovnim pregovorima s Ukrajinom, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon što se pojavila vijest da je Vladimir Putin odlučio da danas ne prisustvuje pregovorima u Turskoj, na koje je i sam pozivao. Rutte je dodao da je Ukrajina očito spremna za prekid vatre i hitne pregovore. "Sada je na Rusima da osiguraju poduzimanje sljedećih potrebnih koraka", rekao je Rutte. "Kad je riječ o miru, kada je riječ o prekidu vatre, kada je riječ o pregovorima o tome kako završiti rat, imamo jednu praznu stolicu, a to je stolica Vladimira Putina", rekla je medijima finska ministrica vanjskih poslova Elina Valtonen. Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna jutros je izjavio da je slanje niske delegacije ruskog predsjednika Vladimira Putina u Tursku na razgovore o ratu u Ukrajini bilo "kao šamar u lice". Dodao je da je službeni stav njegove zemlje da bi budući cilj obrambene potrošnje za države članice NATO-a trebao biti 5 posto bruto domaćeg proizvoda.

8:13 - Independent podsjeća na zahtjeve uoči mirovnih pregovora. U svojim najdetaljnijim javnim prijedlozima za mir, iznesenim u lipnju 2024., Ukrajina će se morati povući iz svih regija koje je zauzela Rusija, kao i iz područja koja trenutno nisu pod ruskom kontrolom. Moskva kontrolira oko petinu Ukrajine i tvrdi da je taj teritorij sada formalno dio Rusije, što većina zemalja ne prihvaća. Rusija je anektirala Krim 2014. godine. Ruske snage kontroliraju gotovo cijeli Luhansk i više od 70 posto Donjecke, Zaporiške i Hersonske oblasti, prema ruskim procjenama. Rusija također kontrolira dio Harkovske regije. Prema nacrtu mirovnog plana koji je izradila Trumpova administracija, SAD bi de jure priznao rusku kontrolu nad Krimom, a de facto priznao rusku kontrolu nad Luhanskom i dijelovima Zaporožja, Donjecka i Hersona. Ukrajina bi povratila teritorij u Harkovskoj regiji, dok bi SAD kontrolirale i upravljale nuklearnom elektranom Zaporižje, koju trenutno kontrolira Rusija. Kijev tvrdi da je pravno priznavanje ruskog suvereniteta nad okupiranim područjima isključeno i da bi prekršilo ukrajinski ustav, ali da bi se teritorijalna pitanja mogla raspravljati na razgovorima nakon što bude uspostavljen prekid vatre. "Glavna pitanja ovdje su regije, nuklearna elektrana, kako Ukrajinci mogu koristiti rijeku Dnjepar i izaći na ocean", rekao je prošli tjedan za Breitbart News izaslanik gospodina Trumpa Steve Witkoff.

7:55 - Mirovni pregovori o Ukrajini u Istanbulu zakazani su za oko 10 sati po lokalnom vremenu javila je jutros ruska novinska agencija Tass pozivajući se na izvor upoznat s pregovorima. Dugo očekivani razgovori o rješavanju rata u Ukrajini održat će se u palači Dolmabahce u Turskoj iza zatvorenih vrata, izvijestio je Tass. Ukrajina je odbacila izvješća o pregovorima koji bi trebali započeti danas u Turskoj, rekavši da Kijev nije dogovorio vrijeme, piše Independent.

7:45 - Iako ni Vladimir Putin ni Donald Trump danas neće biti u Turskoj na razgovorima, ukrajinski ministar vanjskih poslova sinoć se sastao s Marcom Rubiom. Andrii Sybiha sastao se s američkim državnim tajnikom u Antaliji kako bi koordinirao stavove dviju zemalja "tijekom ovog kritičnog tjedna". "Ključno je da Rusija uzvrati konstruktivne korake Ukrajine. Zasad to nije učinila", objavio je Sybiha na X-u. "Moskva mora shvatiti da odbacivanje mira ima svoju cijenu", dodaao je.

I met with @SecRubio and @LindseyGrahamSC in Antalya to share President @ZelenskyyUA's vision of further peace efforts and coordinate positions during this critical week. We discussed in detail the logic of further steps and shared our approaches.



