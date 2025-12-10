Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
SNAŽNO SE UMIJEŠAO

Trumpova potpora Titu u latinskoameričkoj zemlji koja ima 13 milijuna stanovnika s arapskim korijenima

Autor
Danijel Prerad
10.12.2025.
u 22:03

Američki predsjednik Donald Trump snažno se umiješao u izbore u siromašnoj latinskoameričkoj zemlji, u kojoj važnu ulogu u društvu ima brojna palestinska zajednica

Iznimno neizvjesni predsjedničkih izbora u Hondurasu upućuju na to da je zemlja izrazito podijeljena. Zbog razlike od nekoliko tisuća glasova između dva vodeća predsjednička kandidata ručno prebrojavanje glasova još traje. No, dok takvi rezultati pokazuju kako je država politički podijeljena između dva tabora, dotle čelnici tih dvaju tabora, Salvador Nasrallah iz centrističke Liberalne stranke te kandidat konzervativne Nacionalne stranke Nasry Asfura, kojeg snažno podržava američki predsjednik Donald Trump, imaju nešto zajedničko – obojica su potomci velike populacije palestinskih doseljenika koja živi u Hondurasu. Stoga se Honduras tako pridružio dugom popisu latinskoameričkih zemlja s čelnikom bliskoistočnog podrijetla.

Ključne riječi
SAD honduras Donald Trump

