Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
OVISI O SIGURNOSTI GLASANJA

Zelenski s parlamentom raspravljao kako provesti izbore u ratnom stanju

France's Macron meets Ukraine's Zelenskiy at the Elysee Palace in Paris
Sarah Meyssonnier/REUTERS
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
11.12.2025.
u 02:00

Reakcija je to na komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je sugerirao da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor za izbjegavanje izbora

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da je s ukrajinskim parlamentom raspravljao o pravnim i drugim pitanjima vezanima uz mogućnost održavanja izbora te pozvao druge zemlje, uključujući Sjedinjene Države, da ne vrše pritisak po tom pitanju. Zelenskij je u utorak izjavio da je spreman održati izbore u roku od tri mjeseca ako su SAD i ostali saveznici Kijeva u stanju osigurati sigurnost glasanja.Reakcija je to na komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je sugerirao da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor za izbjegavanje izbora. Zelenskij je u večernjem video obraćanju rekao da je vodio "važnu raspravu" sa zastupnicima u parlamentu, dodajući da neće dopustiti "nikakva negativna nagađanja o Ukrajini". "

Ako partneri, uključujući našeg ključnog partnera u Washingtonu, u toj mjeri i tako konkretno spominju izbore u Ukrajini, izbore u ratnom stanju, onda na svako pitanje i svaku sumnju moramo dati odgovore iz ukrajinskog prava", rekao je. „To nije lako, ali pritisak po ovom pitanju definitivno nije ono što nam treba. Očekujem od parlamentarnih zastupnika da iznesu svoja stajališta. Sigurnosni izazovi ovise o partnerima, prvenstveno Americi. Ukrajina mora odgovoriti na političke i pravne izazove. Ukrajina će i odgovoriti“, rekao je Zelenskij.

Izbori tijekom rata zakonom su zabranjeni, ali Zelenskij, čiji je mandat istekao prošle godine, suočava se s ponovnim pritiskom Trumpa da održi izbore. Ruski predsjednik Vladimir Putin već dugo naziva Zelenskija „nelegitimnim“ partnerom u pregovorima jer se nije izložio ponovnom glasanju. Ukrajinski predsjednik i drugi dužnosnici odbacili su ideju o održavanju izbora dok su diljem zemlje česti ruski zračni napadi, a gotovo je milijun vojnika raspoređeno na bojištu i milijuni Ukrajinaca raseljeni.
Plan koji Rusiju ostavlja bez plijena: Ukrajina već danas šalje novi prijedlog Trumpu?
Ključne riječi
Izbori Kijev Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!