Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
BIO OSUĐEN NA 15 GODINA ZATVORA

Joca Amsterdam pušten na uvjetnu slobodu

Beograd: Zeljko Rutović pokopan na Novom groblju
Antonio Ahel/ATAImages
VL
Autor
Večernji.hr
10.12.2025.
u 22:43

Za to je još u rujnu Jocićev odvjetnik podnio molbu, međutim, tada je taj zahtjev bio odbijen. Zatim su se na odluku žalili, pa je Apelacijski sud preinačio prvostupanjsku odluku i odobrio puštanje na slobodu

Joca Amsterdam, pravog imena Sreten Jocić pušten je u srijedu na uvjetnu slobodu. 'Apelacijski sud u Beogradu donio je rješenje, kojim se uvažavanjem žalbe branitelja osuđenika, preinačava prvostupanjsko rješenje i osuđeni Sreten Jocić uvjetno otpušta s izdržavanja zatvorske kazne od 15 godina i određuje da se isti ima odmah pustiti na slobodu, s tim da uvjetni otpust može trajati najdulje do 28. veljače 2026. godine', piše u priopćenju suda. Za to je još u rujnu Jocićev odvjetnik podnio molbu, međutim, tada je taj zahtjev bio odbijen, javlja Danas. Zatim su se na odluku žalili, pa je Apelacijski sud preinačio prvostupanjsku odluku i odobrio puštanje na slobodu.

Podsjećamo, uhićen je zbog sumnje na sudjelovanje u ubojstvu hrvatskog novinara Ive Pukanića u travnju 2009. godine. Tada je donesena pravomoćna presuda o njegovom oslobađanju. Međutim, nije pušten na slobodu, već je u prosincu 2012. prebačen u Zabelu i osuđen na 15 godina zatvora zbog poticanja na ubojstvo Gorana Marjanovića, kojeg su zvali Goksi Bombaš, 1995. godine. Sada sud navodi da je Jocić u pritvoru ostvario napredak, dobro se ponašao i da se 's razlogom može očekivati da će osuđenik na slobodi dobro vladati, te da do isteka roka neće počiniti novo kazneno djelo.' 
Vučić ima nevjerojatnu ideju: 'Svi bi se osjećali bolje, reći ću to Ursuli von der Leyen'

