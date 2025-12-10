Naši Portali
PREVEZENA U BOLNICU

Dostavljač udario mopedom ženu na pješačkom, pa pokušao pobjeći?

Hitna pomoć, Ilustracija
Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.12.2025.
u 23:01

Očevid je u tijeku, a stupanj ozljeda žene tek se treba utvrditi

Prometna nesreća dogodila se na Savskoj cesti u Veslačkoj ulici, u blizini kluba Nec. U nesreći su sudjelovali moped i pješakinja, u srijedu u 19.35 sati, potvrdila je zagrebačka policija. Očevid je u tijeku, a stupanj ozljeda žene tek se treba utvrditi.

Ona je prevezena u bolnicu, a za 24sata čitatelj koji se našao na mjesto nesreće ispričao je da je mopedist dostavljač i da se nije zaustavio na pješačkom prijelazu, udario je ženu i ona je odgurnuta naprijed. Dodao je i da je vozač nastavio voziti, nije odmah stao, ali nekoliko ljudi ga je zaustavilo.
dostavljač moped pješakinja Savska prometna nesreća

Komentara 1

DJ
Djen
23:36 10.12.2025.

Ali nije u narativu napisati u naslovu STRANI RADNIK udario mopedom ženu na pješačkom, pa pokušao pobjeći.... Jel?

