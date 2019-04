Kineski jezik uče poslovnjaci, učenici, ali i – umirovljenici

Posjet kineskog premijera potaknuo nas je na pitanje - koliko ljudi u nas uči kineski jezik. Dosta, reklo bi se. Trenutačno, čak više od tisuću. Proizlazi to iz razgovora s predstavnicima nekoliko škola koje nude učenje i tog jezika, ili samo tog jezika.

– Nudimo učenje kineskog jezika u Zagrebu i Splitu. Imamo dvoje predavača, izvornih govornika. U Zagrebu je trenutačno pet polaznika tečaja. Za učenje kineskog jezika ljudi se odlučuju ili zbog poslovnih razloga ili zbog ljubavi prema kineskoj kulturi – kaže nam Doris Brala iz Eduka centra.

Školi stranih jezika Latina, prema riječima vlasnice škole Petre Martinko, uglavnom se obraćaju tvrtke pa su u njih polaznici tečaja kineskog jezika mahom zaposleni poslovni ljudi čije tvrtke ili već surađuju ili tek namjeravaju surađivati s Kinom pa im je u interesu svladati osnovnu komunikaciju. Tako svake godine desetak ljudi u Latini uči kineski. SPES je škola koja već 25 godina u ponudi ima i kineski jezik, a kulminacija učenja tog jezika tamo je trajala od 2009. do otvaranja Konfucijeva instituta 2012.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

– U te tri godine imali smo 60-ak polaznika koji su kineski jezik poželjeli naučiti za svoju dušu i ostajali bi po tri semestra – otkriva nam Vanja Papišta Feletar iz SPES-a. Od Nataše Nikpalj-Jurić iz škole Enbe doznajemo da su u njih do sada održana dva tečaja kineskog. I dok Sputnikov Tao centar kineskog jezika trenutačno nije aktivan, izgleda da već neko vrijeme najviše polaznika koji žele naučiti kineski jezik imaju Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu te Haohan škola.

– Naši su tečajevi besplatni. Držimo ih u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Zadru, Dubrovniku, Osijeku i Varaždinu, i to tako što surađujemo s osnovnim i srednjim školama te fakultetima. Na fakultetima je kineski jezik izborni predmet, a u školama u grupe spajamo učenike slične dobi. Trenutačno oko 900 ljudi uči kineski jezik u sklopu programa našeg Instituta. Profesori su isključivo izvorni govornici, godišnje ih dvadesetak dolazi raditi u Zagreb zahvaljujući suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Šangajskog sveučilišta. Naši polaznici idu i na natjecanja za neizvorne govornike “Kineski most” koja se održavaju u Kini – kaže Jelena Vrhovski iz Konfucijeva instituta.

Od direktorice Haohan škole Vesne Baćović doznajemo da se njihova početnička poduka temelji na večernjoj školi, i to pet puta tjedno po dva sata. Baćović pojašnjava:

– Tako se ljudi lakše naviknu na sve razlike kineskog jezika u odnosu na standardne europske jezike. Na početnim stupnjevima nemamo izvorne govornike kao predavače već one koji su također prošli kroz sve teškoće učenja tog jezika. Godišnje kroz našu školu prođe stotinjak polaznika. Imamo tečajeve za djecu od pet do sedam godina, od sedam do 13 te za starije od 13 godina. Najstariji polaznik imao je 65 godina.

