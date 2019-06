Kineski Huawei skida se s crne liste, smije trgovati sa SAD-om

Ako je vjerovati američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, odnos tvrtki u SAD-u prema kineskom Huaweiju trebao bi se uskoro donekle vratiti na staro. Trump je u japanskoj Osaki kazao da američke tvrtke sada smiju prodavati svoje proizvode Huaweiju te da će uskoro detaljnije promotriti cijelu slučaj Huawei.

Trump je, naime, proglasio američke trgovinske pregovore s Kinom “vraćenima na pravi put” nakon sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom na marginama summita G20, dodao je da SAD neće nametnuti Kini dodatne carine u trgovinskom ratu i da će dvije najveće svjetske ekonomije ponovno pokrenuti pregovore o trgovinskom sporazumu.

Primirje pred novu rundu

– Nastavit ćemo pregovarati i obećavam da im barem za sada nećemo dodavati dodatne tarife. Radit ćemo s Kinom kako bismo vidjeli možemo li se dogovoriti. Kina će se konzultirati s nama i kupit će golemu količinu hrane s liste koju joj damo, ponajprije poljoprivrednih proizvoda, a to će početi raditi gotovo odmah – izjavio je u svojem stilu američki predsjednik.

Bio je, kako je naglasio, otvoren za “povijesni sporazum o poštenoj trgovini” s Kinom. Kineski Xi, pak, ponovio je da je Kina otvorena prema novom sporazumu te je pozvao na “suradnju i dijalog” umjesto na konfrontaciju. Podsjetimo, trgovinsko-špijunski rat vezan za Huawei eskalirao je kada je Trump sastavio crnu listu kineskih kompanija te izdao nalog da američke tvrtke s njima više ne smiju poslovati. Alphabet, krovna tvrtka Googlea, prva je povukla potez te najavila Huaweiju ukidanje operativnog sustava Androida na mobitelima njihove izrade.

Šokantna odluka koja ekonomski šteti objema stranama sada će, čini se, biti poništena jer je jučer postignuto primirje u trgovinskom ratu. Usto, Trump jest najavio popuštanje u trgovanju s Huaweijem, no istodobno je kazao da to vrijedi samo ako nije ugrožena nacionalna sigurnost, što bi moglo značiti da je spreman samo na dio ustupaka, no da neće popustiti kada je riječ o prodaji Huaweijeve opreme za 5G Amerikancima. Jednako tako, nije bilo govora ni o financijskoj direktorici Huaweija koja je i dalje u kućnom pritvoru u Kanadi i čeka izručenje SAD-u. U svakom slučaju, ponovno su se uspostavile pozicije za novu rundu trgovinskih pregovora na relaciji SAD – Kina.

Bez napretka o klimi

Sastanak Trump – Xi dogodio se nekoliko sati nakon što su EU i južnoamerički trgovinski blok Mercosur zaključili sporazum o slobodnoj trgovini nakon dva desetljeća pregovora. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: “Usred međunarodnih trgovinskih napetosti šaljemo snažan signal našim partnerima iz Mercosura da se zalažemo za trgovinu temeljenu na pravilima”.

Primirje koje su proglasile dvije najveće ekonomije svijeta, iako je zasjenilo summit, ujedno je donijelo olakšanje svjetskim čelnicima okupljenim u Osaki s obzirom na to da je godinu dana trgovinskog rata donijelo velike troškove tvrtkama, mjerene milijardama, srezalo globalnu proizvodnju i opskrbu te zabrinulo financijska tržišta.

U službenoj izjavi lideri su poručili da je svjetski ekonomski rast ostao nizak te da postoje daljnji rizici za pad u vrijeme porasta trgovinskih i geopolitičkih tenzija.

Napredak vezan za klimatsku krizu nije postignut na G20, premda su sve zemlje osim SAD-a ponovile svoju odlučnost za provedbu Pariškog sporazuma, stoga je u odvojenoj klauzuli istaknuto da se Washington namjerava povući iz sporazuma “jer to šteti američkim radnicima i poreznim obveznicima”.