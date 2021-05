Ismijavali stanje u Indiji: 'Do koje razine ovo predstavlja mentalitet mladih u Komunističkoj partiji?'

Facebook stranica povezana s Kineskom komunističkom partijom izazivala je veliko zaprepaštenje u javnosti kada su objavili fotografiju na kojoj ismijavaju situaciju s pandemijom u Indiji, dan nakon što je kineska vlada najavila svoju pomoć ovoj državi jako pogođenoj koronavirusom.

Na stranici Weibo u subotu poslijepodne objavljene su dvije fotografije - na prvoj je prikazano lansiranje raketa u Kini, a na drugoj kremacija tijela u Indiji. Uz to, objava je bila popraćena naslovom 'Paljenje vatre u Kini vs paljenje vatre u Indiji', prenosi BBC.

Ubrzo nakon objava je obrisana sa stranice, no komentari ogorčenih korisnika poveli su raspravu i na drugim društvenim mrežama.

- Manjak empatije je jednostavno nevjerojatan. Vode li neki mladi birokrati ovaj račun? Zanima me samo do koje razine ova objava predstavlja mentalitet mlade generacije u Komunističkoj partiji, komentirala je na Twitteru poznata kineska istraživačka novinarka Yaqiu Wang.

Caption says “China firing up VS India firing up.” This is a Chinese govt Weibo account. The lack of basic decency is just unbelievable. Are some young bureaucrats managing the account? To what extent it reflects the mindset of the younger generation in the CCP? pic.twitter.com/dyS9001du4