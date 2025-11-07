Kina predstavila čudovište mora: Ovaj nosač koristi tehnologiju koju su dosad imali samo Amerikanci

Kina je službeno pustila u službu svoj najnoviji nosač zrakoplova Fujian, čime je napravila važan korak u nastojanju da sustigne Sjedinjene Američke Države u pomorskoj moći. Kineski predsjednik Xi Jinping prisustvovao je svečanosti primopredaje broda u vojnoj luci u Sanyi, na otoku Hainan, početkom tjedna, izvijestila je državna televizija CCTV. Fujian je treći, ali i tehnološki najnapredniji kineski nosač zrakoplova. Opremljen je elektromagnetskim katapultima (EMALS sustavom) koji omogućuju lansiranje triju tipova zrakoplova – među njima i borbenih aviona J-35, J-15T te letećeg radara KJ-600. Ta tehnologija omogućuje zrakoplovima da polete s većom količinom goriva i naoružanja, čime se povećava njihov operativni domet.

Do sada je jedini nosač zrakoplova na svijetu s EMALS sustavom bio američki USS Gerald R. Ford, koji je počeo s operacijama 2022. godine. Prema kineskim državnim medijima, odluku o ugradnji te tehnologije osobno je donio predsjednik Xi. Tijekom svečanosti primopredaje, kojoj je nazočilo više od 2.000 članova kineske mornarice i osoblja brodogradilišta, Xi je obišao brod, pregledao brodsku menzu te pritisnuo gumb katapulta u simboličnom činu pokretanja sustava.

President Xi Jinping on Wednesday attended the commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian, China's first aircraft carrier equipped with electromagnetic catapults, in south China's Hainan Province, according to Xinhua.



Kako piše CNN na palubi su bila jasno istaknuta tri katapultna položaja, a u blizini je bio usidren i drugi kineski nosač, Shandong. Fujian je porinut 2022. godine, a prve plovidbene probe započele su 2024. Njegovo službeno uvođenje u operativnu uporabu izazvalo je veliko uzbuđenje u Kini, gdje je brza modernizacija vojske postala važan izvor nacionalnog ponosa. Na kineskim društvenim mrežama vijest je u petak bila među najpopularnijima, hashtag “Prvi kineski nosač zrakoplova s elektromagnetskim katapultom u službi” prikupio je više od deset milijuna pregleda u samo jednom satu.

Pod vodstvom Xi Jinpinga, Kina je izgradila najveću mornaricu na svijetu po broju brodova, lansirajući nove ratne jedinice iznimnim tempom. Istodobno sve odlučnije istupa u Južnokineskom moru i širi svoju pomorsku prisutnost daleko izvan regionalnih granica. Unatoč brojčanoj nadmoći, američka mornarica i dalje ima tehnološku prednost te znatno više nosača zrakoplova. Dok su američki nosači na nuklearni pogon i mogu ostati na moru gotovo neograničeno, Fujian koristi konvencionalno gorivo te mora redovito pristajati u luke ili se opskrbljivati gorivom na moru.

Dvojica bivših američkih časnika izjavila su za CNN da bi, unatoč naprednoj tehnologiji, operacije zrakoplova na Fujianu mogle dosezati tek oko 60% učinkovitosti u usporedbi s američkim nosačem starim pola stoljeća, zbog drukčije konfiguracije letne palube. Ipak, činjenica da Fujian nema “ski jump” rampu kao prethodni kineski nosači Liaoning i Shandong - već koristi potpuno ravnu palubu s katapultima - u Kini se doživljava kao dokaz da je zemlja postala ozbiljna sila u području nosača zrakoplova. S težinom od oko 80.000 tona, Fujian je najbliži pandan američkim nosačima klase Nimitz, koji imaju oko 97.000 tona deplasmana. Kina već gradi i sljedeći nosač, privremeno nazvan Type 004, koji će - prema dostupnim informacijama - također koristiti elektromagnetske katapulte, ali će, za razliku od Fujiana, biti na nuklearni pogon.