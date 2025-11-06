Roboti uče kako se 'razmnožavati', uskoro će nas početi i tračati

Ja mislim da bi trebali Malog nagovoriti da on napravi centralnu nabavku za veliku robotiku 12 komada (2 Dubrava 2 Rebro, 2 Vinogradska, 1 Split, 2 Rijeka, 1 Osijek, 1 Pula, 1 Zadar... Državi malo, a nama lepo i još radimo nešto fenomenalno, smanjujemo listu čekanja... Tih 30 miliona će već u tri godine uštediti". "Zvao me Zrikavac da mi kaže da je Mali zvao tamo dole Split i da im je rekao da ne smiju kupovati Da Vinci…"



Možemo samo zamisliti lica istražitelja kad se prvi put pred njima našla ova prepiska. Mali, Da Vinci, Zrikavac... Pa koji je to jezik?! Tako su se nekako morali osjećati i svi oni koji su pogledali video u kojem chatbotovi telefonski razgovor započet na engleskom odjednom prebacuju na neobične visokofrekventne tonove. Teoretičari zavjera odmah su u tome vidjeli početak nastanka tajnog jezika robota. No riječ je ustvari o GibberLinku, projektu dvojice poduzetnika, Antona Pidkuikoa i Borisa Starkova, koji su osvojili glavnu nagradu na ElevenLabs Worldwide Hackathonu u Londonu. GibberLink (ovo gibber u tom kontekstu znači brbljanje) zapravo je protokol zvučne komunikacije.