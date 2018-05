Katastrofalna situacija u Splitu: Podstanare tjeraju na ulicu uoči sezone

Nevjerojatan turistički boom koji se prije nekoliko godina dogodio u mnogim dalmatinskim gradovima ne jenjava, a većina stanovnika primorskih mjesta, kako bi si olakšali život i podebljali godišnji budžet, odlučuje se za iznajmljivanje svojih stanova turistima. Ali taj veliki turistički zamah doveo je većinu podstanara grada Splita u katastrofalnu situaciju, prenosi Slobodna Dalmacija. Bilo da je riječ o studentima koje stanodavci tjeraju iz iznajmljenih apartmana netom prije ljetnih ispitnih rokova, bilo da je riječ o podstanarskim obiteljima, situacija je iz godine u godinu sve gora.

"Turizam nas u jednu ruku spašava, ali u drugu vodi u katastrofu. Moja obitelj do prije mjesec dana živjela je u lijepom dvosobnom stanu u Ruđera Boškovića. Uredno smo plaćali 450 eura najamnine, a onda nam je gazdarica jednog dana rekla da imamo rok od 30 dana da nađemo novi stan, jer će ona svoj pretvoriti u apartman. Krenula je bjesomučna potraga za novim stanom, prošao sam ih 15 dok nisam našao ovaj sada. Imao sam sreće jer sam na kraju našao dvosoban stan na Dragovodama,a najam će me stajati 400 eura plus troškovi režija", kaže obrtnik Lovre.

Sandra Korevec, iz agencije "Anastazija nekretnine", kaže da se situacija u Splitu uvelike promijenila i da nije samo zavladala nestašica stanova za dugoročni najam, već i onih za kupnju.

"Od svih slobodnih stanova u kojima ne žive vlasnici, svega 10 posto se iznajmljuje podstanarima, a 90 posto ide za turistički najam. Prosječna cijena najamnine solidnog dvosobnog stana u Splitu je narasla s 400 na 700, ali ima stanova i po 900 i više eura mjesečno" kaže ova agentica i zaključuje kako je situacija puno gora nego lani i za agencije i za podstanare.