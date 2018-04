Turska se vraća, je li Jadran skup? Ova sezona veliki test za Hrvatsku

Kome će Turska ove sezone preoteti šest milijuna turista, pitanje je od kojeg strepi industrija turizma cijelog Mediterana. Ta se zemlja, koja je samo u siječnju ove godine privukla 1,5 milijuna gostiju i lanjski prvi mjesec nadmašila za čak pola milijuna, velikim koracima vraća na scenu.

U 2018. očekuju rekordnih 38 milijuna turista i gotovo šest milijuna više nego 2017. Samo iz Rusije i Njemačke turski turistički radnici računaju ukupno s po šest, odnosno pet milijuna gostiju. Od povratka nekadašnje brzorastuće turističke sile najviše pak strahuju oni koji su i najviše profitirali, poput turističke velesile Španjolske.

Buking sporiji nego lani

Turski je turizam zbog terorizma i političkih previranja sa svog vrhunca od zamalo 37 milijuna gostiju u 2014. pao za više od jedanaest milijuna u 2016., a plusevi španjolskog turizma istovremeno su se brojili u milijunima novih gostiju. Iako su turističke vlasti uvjeravale kako Hrvatska i Turska nemaju sličan turistički proizvod i nisu izravni konkurenti, brojke su u to vrijeme ubrzano rasle i na našoj obali. Može li krivulja 2018. krenuti u drugom smjeru?

U Udruženju poslodavaca u hrvatskom hotelijerstvu (UPUHH) priznaju da se povratak Turske, ali i sjevernoafričkih zemalja na pretkrizne brojke događa ranije i brže nego se očekivalo.

– Turizam u tim zemljama izrazito podržava država s obzirom na to da nisu ograničene europskom regulativom te su državni poticaji i subvencije prisutni u svim segmentima, od gradnje smještajnih objekata do cijena avionskih karata. Osim toga, iako turizam tih zemalja prvenstveno počiva na “all inclusive” ponudi, to nije neprivlačno i dijelu naših gostiju. Pogotovo s obzirom na to da su cjenovno izrazito prihvatljive – kaže predsjednik UPUHH-a i umaškog Istraturista Ronald Korotaj. Predstavnik hotelijera smatra da će ovogodišnja sezona, ako se povratnički uzlet nastavi, biti veliki test za domaći turizam.

– Posljednjih smo godina bili u dobroj geopolitičkoj situaciji i u fokusu interesa tržišta, a sad ćemo vidjeti jesmo li našim gostima u dovoljnoj mjeri pružili vrijednost za novac ili smo pretjerali s visokim cijenama bez pokrića. Vidjet ćemo i jesmo li iskoristili ili možda propustili trenutak i jesmo li se uopće dovoljno profilirali na tržištu. Jedno je, nažalost, izvjesno.

Nije stvorena dovoljno atraktivna investicijska klima i proteklih smo godina na tržište stavili premalo novih proizvoda i premalo zaista novih hotela. Najveći dio ulaganja obuhvatio je rekonstrukciju postojećih objekata. Mi smo, inače, kao udruženje lani tražili da se s podizanjem cijena ide oprezno i da veća poskupljenja idu ruku pod ruku s novim investicijama i dodatnim sadržajima kako bismo i nakon povratka konkurencije ostali cjenovno konkurentni. Najvažniji je cilj biti prvi izbor, a ne rezervni – objašnjava Ronald Korotaj i otkriva da buking zasad ide nešto sporije nego lani.

Za ukupan rezultat ipak nema straha iako na skokovit rast broja stranaca od čak 12 posto kao lani ne treba računati.

Planirani rast od 7 posto

Turističke vlasti, koje najavljuju organizacijski i infrastrukturno zahtjevnu sezonu, za 2018. godinu planiraju rast od sedam posto.

– Naša je ponuda drugačija nego u spomenutim zemljama, koje su pretežito all-inclusive resort destinacije. Hrvatska je pritom pozicionirana s konkurentnim cijenama, a daljnjim podizanjem kvalitete imamo još prostora za povećanje cjenovnog ranga. Naravno, svjesni smo da je turističko tržište sve dinamičnije i izazovnije, ali u Hrvatskoj kontinuirano inoviramo turističku ponudu koja se temelji na kvaliteti, a ne masovnosti – poručuje ministar turizma Gari Cappelli te podsjeća da se planski radi na promociji na dalekim tržištima, poput kineskog, ali i jačem povezivanju zračnim linijama s ostatkom svijeta.