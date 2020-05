Karte još nisu otvorene: hoće li Penava i Most na izbore sa Škorom?

Nakon objave da su postigli sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore s Hrvatskim suverenistima, Domovinski pokret Miroslava Škore jučer je nastavio pregovore s Mostom, no do zaključenja ovog izdanja nije se moglo doznati je li došlo do pomaka.

Podsjetimo, ovih su dana iz Domovinskog pokreta plasirane informacije kako su pregovori zapeli zbog prevelikih i nerealnih apetita Mosta, što je iz stranke Bože Petrova demantirano. Ni sklapanje koalicije sa Suverenistima nije prošlo bez repova. Pero Kovačević i Željko Sačić, koji su kao dio platforme sudjelovali i u odlučivanju na Savjetu suverenista, jučer su se obratili javnosti tvrdeći kako sporazum sa Škorom nije potpisan i u njihovo ime.

Tko je s kime potpisao

Kovačević tumači da je sporazum potpisan samo s HKS-om Ruže Tomašić i Hrastom Ladislava Ilčića, ali ne i s ostatkom platforme Suverenista, te očekuje da će se pregovori nastaviti. Velika očekivanja Domovinski pokret ima i kada je riječ o Ivanu Penavi, vukovarskom gradonačelniku koji se nedavno natjecao za funkciju zamjenika predsjednika HDZ-a. Da Penava koketira sa Škorinim pokretom, postalo je jasno već nakon njegova poraza na unutarstranačkim izborima kada je na nagađanja da bi mogao napustiti HDZ poručivao kako mu je Škoro „uvijek bio i bit će bliži od Pupovca i HNS-a“.

Da razgovara s Domovinskim pokretom potvrdio je i sam Penava, koji je za N1 najavio da će odluku o eventualnom prelasku u Škorin tabor donijeti u narednih nekoliko dana. Iz izjava čelnika HDZ-a čini s kako su u stranci ipak uvjereni da se Penava na taj korak neće odlučiti. Da vjeruje kako će Penava ostati u HDZ-u, u ponedjeljak je izjavio i predsjednik stranke, premijer Andrej Plenković, a isto je za Večernji TV kazao i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.

– Vjerujem da će Penava ostati u HDZ-u i graditi i dalje partnerstvo s Vladom jer sigurno nema političke opcije i ljudi koji mogu više učiniti za Vukovar – kazao je Jandroković.

Poslijeizborne mogućnosti

Jandroković je, međutim, za Večernjak kazao kako će se pri izboru partnera, osim izbornim rezultatom i svjetonazorom, voditi i procjenom radi li se o ljudima koji su spremni preuzeti odgovornost za donošenje odluka. Pritom je jasno naznačio kako im Most, zbog ranijih propalih koalicija, nije poželjan partner.

– Svatko tko prati politiku u Hrvatskoj može vrlo lako zaključiti koji su to ljudi i političke opcije s kojima nećemo surađivati, s kojima smo do sada surađivali pa su nam zabili nož u leđa kada je trebalo preuzeti odgovornost – kazao je Jandroković.

S obzirom na to da Škoro nikada nije demantirao mogućnost poslijeizborne suradnje s HDZom, postavlja se pitanje je li to jedan od razloga što još nije postignut dogovor između Domovinskog pokreta i Mosta. S druge strane, moguće je da iz HDZ-a ovakve poruke ne šalju zato što doista računaju na partnerstvo sa Škorinom strankom, nego upravo kako bi umanjili mogućnost da na desnom spektru dođe do dogovora koji bi umanjio izborne šanse HDZ-a.