Beljak o koaliciji s Mostom: 'To je bio kratak razgovor na hodniku'

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak komentirao je moguću ponudu za koaliciju s Mostom. Podsjećamo, Beljak je to bio prvi puta spomenuo u intervjuu za Večernji list.

- Nema nikakih problema u koaliciji Restart. Netko je jednu banalnu stvar pretvorio u medijsku hajku. Drago mi je što su iz Večernjeg lista objavili snimku. Tamo nema ničeg sporno - kazao je predsjednik HSS-a za N1

Upitan kako se to odvilo, Beljak je kazao: - To je bio kratak razgovor na hodniku. Ne vidim kakva bi to bila afera. HDZ i njihovi će napraviti sve kako bi razbili koaliciju. Ne bih htio dalje o tome. To nije bio službeni razgovor, to je bio razgovor na hodniku. To je bila tek nabačena ideja.

- Razgovor je bio koje su sve snage koje su protiv HDZ-a se okupe u jednom bloku...to nije ništa neobično. To je bila moja ideja. Sve sam već rekao - kazao je Beljak i odbio reći kome je to rekao.

- Sad se možemo navlačiti jel netko znao ili ne....nikad nije bilo ništa rečeno na razini HSS i SDP-a. To nije bilo službeno na stolu - istaknuo je predsjednik HSS-a.

Beljak je rekao da je taj razgovor bio prije nekoliko mjeseci i da je to bio "razgovorčić na hodniku".

