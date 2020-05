Zašto su zapeli pregovori Škorina Domovinskog pokreta i Mosta

Most i Domovinski pokret ovoga tjedna nastavljaju pregovore o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore, no sudeći po informacijama koje dolaze iz ekipe Miroslava Škore, veliko je pitanje hoće li do dogovora doći. S obzirom na informacije da ćemo na parlamentarne izbore već u srpnju, novoj bi platformi bilo krajnje vrijeme da predstavi i program i ljude koji bi ga trebali provesti u djelo. Naši izvori iz Domovinskog pokreta, međutim, Most prozivaju za prevelike apetite i nerealne zahtjeve tvrdeći da stranka Bože Petrova traži sva mjesta na izbornim listama u devetoj i 10. izbornoj jedinici, koje obuhvaćaju cijelu Dalmaciju i Liku. Uz to, tvrde da je Most zatražio i kompletnu listu u sedmoj izbornoj jedinici (zapadni i jugozapadni dio Zagreba, Karlovačka i dio Primorsko-goranske županije). Na listi u osmoj izbornoj jedinici (Istra i zapad Primorsko-goranske županije) Most, tvrde u Domovinskom pokretu, traži otprilike polovicu mjesta, s tim da bi čelno mjesto pripalo njihovoj uzdanici vjeroučitelju Marinu Miletiću, a i treće mjesto popunio bi Mostov kadar.

Reciprocitetna zamjena

Škori je, kažu naši izvori, to neprihvatljivo i smatra da takvi zahtjevi ne uzimaju u obzir trenutačni odnos snaga na političkoj sceni. Naši izvori potvrđuju da je Most nudio i kompromisni prijedlog, koji bi se zasnivao na „reciprocitetu“. Primjerice, da bi Domovinskom pokretu prepustili treće mjesto u jednoj od dalmatinskih izbornih jedinica, tražili su treće mjesto na jednoj od slavonskih lista. U Domovinskom pokretu, međutim, takvu ponudu ne smatraju istinskim kompromisom jer su uvjereni da treće mjesto na njihovoj listi u Slavoniji, gdje imaju visok rejting, daje puno veće izglede za prolazak u Sabor nego ista pozicija u, primjerice, desetoj, splitsko-dubrovačkoj izbornoj jedinici.

Iako zahtjeve potencijalnih partnera smatraju nerealnima, iz Domovinskog pokreta i dalje poručuju da žele okupiti široku izbornu frontu protiv “duopola HDZ – SDP” i postići dogovor, “ali ne pod svaku cijenu”. Informacije da su tražili tri izborne jedinice isključivo za svoje kandidate iz Mosta nazivaju neistinom i spinovima HDZ-a, iako informacije ne dolaze iz te stranke, nego iz Domovinskog pokreta. – Sve što se posljednjih dana pojavilo u medijima spinovi su HDZ-a, što je vidljivo i po izjavama Gordana Jandrokovića i drugih visokopozicioniranih HDZ-ovaca, koji ne žele stvaranje novoga jakog bloka – kazao nam je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja.

Kao argument da je riječ o podmetanjima podsjeća da se Most uvijek pozicionirao kao nacionalna, a ne regionalna stranka pa, kaže, informacije da su tražili kompletnu Dalmaciju i odrekli se kontinentalnih izbornih jedinica nemaju nikakva smisla. I drugi u Mostu ističu kako nisu toliko nerealni da bi zatražili sva mjesta u desetoj izbornoj jedinici, u kojoj je uzdanica Hrvatskih suverenista Ruža Tomašić.

– Na stolu su bile razne opcije, postoji interes za dogovor i nastavljamo pregovore – kažu u toj stranci. Kao kamen spoticanja između dviju stranaka spominje se i Nino Raspudić, Večernjakov kolumnist, za kojega Most ne krije da bi ga želio vidjeti u politici. Iz Škorina kruga dolaze informacije kako Raspudić traži da mu se prepusti da liste u drugoj izbornoj jedinici (istok Zagreba te Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija), ali i u 11. izbornoj jedinici za dijasporu, u potpunosti popuni svojim kadrom. Raspudić pak uzvraća kako je riječ o špekulacijama o kojima se nema potrebu očitovati.

Raspudićeva punica i kuma

– Zabavljaju me medijske informacije da sam tražio mjesto na listi za svoju ženu. Čudi me da nisu napisali kako tražim da na listu stave i moju punicu i kumu iz Sesveta – komentira Raspudić.

Dodaje kako ozbiljni ljudi o ozbiljnim stvarima ne bi razgovarali putem medija.

– Ako se ikada odlučim ući u politiku, ja ću to javno priopćiti, a sve ovo zasad su špekulacije – poručuje Raspudić.

Što se tiče suradnje s ostalim strankama, načelni dogovor sa Suverenistima je, kako smo već pisali, postignut, a u Domovinskom pokretu očekuju da bi koalicijski sporazum mogao biti potpisan već danas. Jučer je u večernjim satima o tome raspravljao Savjet Suverenista, koji donosi konačnu odluku kako će Suverenisti na izbore i koji jedini može i formalno potvrditi postignuti dogovor, no sjednica do zaključenja ovog izdanja nije bila završena. U Domovinskom pokretu može se čuti kako je i suradnja sa Zelenom listom gotova stvar, a s čelnicom pokreta U ime obitelji Željkom Markić, koju je Škoro javno pozvao da se pridruži njegovoj opciji, tvrde, nije se pregovaralo.