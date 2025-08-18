Naši Portali
JESTE LI GA VIDJELI?

Karlovačka policija traga za počiniteljem: Sumnja se na krađu

VL
Autor
Matea Bahovec
18.08.2025.
u 08:51

Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže informacijama o tom kaznenom djelu

Policija traga za nepoznatom muškom osobom zbog sumnje da je počinila kazneno djelo krađe u Karlovcu, priopćila je PU Karlovačka. Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže informacijama o tom kaznenom djelu.
 
Policija poziva građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografija, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili da se jave na broj 192. Građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese karlovacka@policija.hr.

