Karlovačka policija traga za počiniteljem: Sumnja se na krađu

Policija traga za nepoznatom muškom osobom zbog sumnje da je počinila kazneno djelo krađe u Karlovcu, priopćila je PU Karlovačka. Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže informacijama o tom kaznenom djelu.



Policija poziva građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografija, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili da se jave na broj 192. Građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese karlovacka@policija.hr.

