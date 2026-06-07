Ovo je bio posljednji Modrićev nastup za vatrene u Hrvatskoj: Hvala ti, Luka, za sve što si dao

Zadivljujuća kulisa stadiona u baroknom Varaždinu ispratila je vatrene na Svjetsko nogometno prvenstvo – onako kako to zavrjeđuje momčad u čijem su vlasništvu dvije svjetske medalje i koja i u Ameriku u utorak leti s velikim ambicijama. Sretno, Hrvatska! - poručila je varaždinska publika reprezentativcima i svome najpoznatijem i najpopularnijem sugrađaninu, izborniku Zlatku Daliću.

Naizgled - bila je ovo samo jedna rezultatski nebitna utakmica, u kojoj je Hrvatskoj najvažnije bilo zadržati sve trupe zdravima i ornima za još jedno sudbinsko natjecanje, no ispod te ne odveć živopisne fasade nezamijećenim nije mogao proći jedan važan povijesni događaj.



Naime, prema svemu sudeći, 40-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić protiv Slovenije posljednji je put nastupio pred hrvatskom publikom na hrvatskom tlu. I taj oproštajni nastup, odigran pod crnom maskom na licu, začinio je majstorskim pogotkom u 51. minuti, svojim 29. u najdražem dresu.



Luka Modrić nije najavio oproštaj i neće to ni učiniti prije Svjetskog prvenstva. Pa ipak, signali iz Italije, u kojoj je odigrao izvrsno proteklu sezonu, sugeriraju da mu je karijera ušla u završno poglavlje, u kojemu će posljednji ples otplesati upravo u hrvatskom dresu na svjetskoj smotri u Americi.



To kao da je i prepoznala varaždinska publika ustavši se u 57. minuti kada je kapetan Luka napuštao travnjak i zapljeskavši mu od srca. "Izlazi profesor, doktor Luka Modrić!", otelo se službenom spikeru u Varaždinu Frani Ridjanu dok je legendarni kapetan mahao razgaljenoj masi na tribinama, na kojima su bili i njegovi roditelji Stipe i Radojka.



Bio je ovo 198. Modrićev nastup za Hrvatsku, što je također brojka osobite težine. Isto toliko nastupa za reprezentaciju Argentine ima i najveći nogometaš svih vremena Lionel Messi, što znači da su Luka i Leo na podjeli trećeg mjesta svih vremena po broju nastupa za nacionalnu momčad. Ispred njih samo su Portugala Ronaldo s 227 i Kuvajćanin Al-Mutawa.



Hvala ti, Luka, na svemu što si nam dao, a sada nas povedi u Ameriku po još jednu medalju!