Kod Velike Gorice poginuo motociklist: To je već osma žrtva ovog vikenda u Hrvatskoj

Na autocesti A11 između Zagreba i Velike Gorice večeras je smrtno stradao motociklist u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Riječ je o još jednoj u nizu tragičnih nesreća koje su obilježile posljednja dva dana na hrvatskim cestama, u kojima je život izgubilo ukupno osam osoba.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila danas, 7. lipnja, oko 21:35 sati na 5. kilometru autoceste A11, u smjeru Zagreba. U sudaru osobnog automobila i motocikla motociklist je smrtno stradao na mjestu događaja. Očevid je u tijeku, a policija utvrđuje sve okolnosti nesreće. Zbog nesreće je promet na dionici autoceste od čvora Velika Gorica jug prema Zagrebu bio potpuno obustavljen.

Ova nesreća dodatno je produbila crnu statistiku hrvatskog cestovnog prometa. Samo u posljednja dva dana na prometnicama diljem zemlje život je izgubilo osam osoba. Nakon jučerašnjih teških nesreća kod Zadra u kojima su poginule tri osobe, danas je na sjevernoj virovitičkoj obilaznici u sudaru dvaju automobila poginulo još četvero ljudi.

Stručnjaci i prometne službe već upozoravaju da početak turističke sezone tradicionalno donosi pojačan promet i povećan rizik od teških nesreća, osobito na autocestama i glavnim državnim pravcima. Policija stoga ponovno apelira na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju sigurnosni razmak i izbjegavaju rizična pretjecanja, osobito u noćnim satima kada su reakcije sporije, a vidljivost smanjena.