OPASNI VOZAČ U AKCIJI

Opasan bijeg u Zagrebu: Recidivist se zabio u policiju i nastavio vožnju!

PU zagrebačka
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
14.08.2025.
u 19:27

Vozač i drugi muškarac su odmah sustignuti, dok je treći, maloljetnik, prilikom bijega pao u grmlje gdje su ga policajci sustigli i izvukli iz grmlja.

Zagrebačka policija nastavit će kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim recidivistom u prometu koji je u srijedu poslijepodne, u Ulici kneza Branimira, svojim automobilom namjerno udario u dva policijska vozila. Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da su policajci u srijedu oko 18:55 sati, tijekom kontrole vozila i vozača u Ulici Roberta Škrnjuga, uočili vozilo kojim se počinio prekršaj te su vozača odlučili zaustaviti.

Unatoč policijskim zvučnim i svjetlosnim signalima vozač je sa svoja dva putnika ubrzao kretanje i dao se u bijeg, dok su ga policijska vozila slijedila uz 'rotirke' i 'sirene' što je ujedno bilo i upozorenje drugim građanima da obrate pozornost na trenutnu situaciju u prometu koju je nesavjesni vozač izazvao.

Osumnjičeni vozač je tijekom bijega prošao kroz četiri crvena svjetla na semaforu, nepropisno pretjecao kolonu vozila te se kretao prometnom trakom u suprotnom smjeru. S obzirom da je svime time bila ugrožena sigurnost građana i imovine, policajci su u Ulici kneza Branimira prestigli vozilo u bijegu te mu dvama vozilima blokirali daljnju vožnju, nakon čega se vozač namjerno zaletio u oba policijska vozila te ih oštetio. U policiji nadodaju da je vozač potom nastavio vožnju, potom sletio s ceste te se zaustavio nakon naleta na garažu.

Vozio bez položenog vozačkog ispita

U tom su trenutku sve tri osobe izašle iz vozila, ne postupajući po izdanim naredbama da stanu, nego su se dale u bijeg. Vozač i drugi muškarac su odmah sustignuti, dok je treći, maloljetnik, prilikom bijega pao u grmlje gdje su ga policajci sustigli i izvukli iz grmlja. Zbog sprječavanja bijega, prema trojici su uporabljena sredstva za vezivanje te su uhićeni i privedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Policija je utvrdila da se radi o 41-godišnjem vozaču te jednom maloljetnom i jednom 25-godišnjem putniku. U PUZ-u ističu da je tim Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba pregledao trojac i utvrdio kako nisu ozlijeđeni, osim manjih oguljotina kod dvojice. Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita. Zbog tog i ostalih počinjenih prometnih prekršaja, policija je u optužnom prijedlogu predložila da sud 41-godišnjaka kazni kaznom zatvora do 60 dana te da mu se trajno oduzme vozilo kao sredstvo počinjenja prekršaja.

Sud je donio rješenje o zadržavanju do 15 dana te je 41-godišnjak odveden u zagrebački zatvor. Nakon provedenog prekršajnog postupka i otpuštanja iz zatvora nastavit će se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, kažu u policiji.

Ključne riječi
recidivist policija bijeg Zagreb

