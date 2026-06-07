"Ovo neće biti moj Mar-a-Lago": Rama brani Trumpov resort dok zemlja gori

Tisuće ljudi izašle su na ulice glavnoga grada kako bi izrazile nezadovoljstvo luksuznim projektom Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ta vijest iz Beograda iz ožujka prošle godine mogla bi se prepisati kao najkraći opis trenutačne situacije u Ankari, gdje je projekt luksuznog odmarališta povezan s Kushnerom također izazvao prosvjede. No u Albaniji je situacija ozbiljnija jer su se prosvjedi pokrenuti zbog zemljišta na južnoj obali proširili diljem zemlje sa zahtjevima za ostavku vlade premijera Edija Rame, pretvorivši se u nacionalnu političku krizu. Sve je počelo u Zvernecu, unutar širega zaštićenoga krajolika Vjosa-Narta, jednog od najosjetljivijih obalnih ekosustava Albanije, gdje se planira gradnja resorta, a kao investitori se, uz Kushnera, spominje i Trumpova kći Ivanka te katarski biznismeni. Albanski mediji pišu o spornim vlasničkim listovima zemljišta, nejasnim strukturama vlasništva i uključenosti domaćih moćnih poslovnih ljudi.